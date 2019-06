Zoë Kravitz, star de "Big Little Lies", se confie sur son anorexie

publié le 05/06/2019 à 12:09

Elle se sentait "en décalage" par rapport au reste du monde. Zoë Kravitz, star de la série Big Little Lies, s'est confiée dans l'édition britannique de Vogue au sujet de ses troubles du comportement alimentaire.



Alors qu'elle était adolescente, l'actrice de 30 ans raconte qu'elle était entourée d'ados "blancs en bonne santé, des sportifs ou des cheerleaders". De son côté, à cause de sa différence, Zoë Kravitz avait l'impression d'être "un monstre". Elle se sentait mal dans son corps et avait du mal à ne pas se comparer aux autres, notamment avec sa mère, l'actrice Lisa Bonet, qui lui a donné naissance à l'âge de 20 ans.

Résultats : Zoë Kravitz est devenue anorexique dès l'âge de 13 ans et pendant une dizaine d'années. "Je pense que les raisons sont multiples. Ma mère était tellement belle et mince, je me suis toujours sentie massive à côté d'elle. Et puis mon père de son côté a toujours été avec des mannequins. Moi j'étais petite et, à cet âge, vous vous sentez mal à l'aise dans votre corps". Enfants de stars ou pas, les standards de beauté affectent la vie de nombreuses femmes et filles.