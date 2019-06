Michel Cymes vous alerte sur les maladies des pieds à surveiller

publié le 06/06/2019 à 10:19

Ce jeudi 6 juin, ne vous étonnez pas si vous croisez des podologues dans les lieux publics. C’est fait exprès à l'occasion de la 17e journée nationale de la santé du pied. Ces professionnels de santé sont là pour vous dispenser des conseils, gratuitement, voire pour faire quelques diagnostics parce qu'il faut savoir que votre pied est un grand bavard.



En effet, il parle mais on a tendance à ne pas trop l’écouter parce qu’on ne le voit pas. Il passe sa vie enfermé dans une chaussure, on n’y prête pas trop attention et on a tort. Il arrive même qu’on ressente une douleur, ce qui est le cas, régulièrement, pour ¾ des Français, mais qu’on laisse filer parce qu’on considère que le pied n’est pas un organe vital et qu’il s’en remettra.

Or, notre pied est précieux. D’abord parce qu’il nous distingue de toutes les autres espèces animales, faisant de nous ce qu’on appelle des bipèdes. Ensuite parce que c’est quand même lui qui, quand nous sommes éveillés, supporte notre masse corporelle et nous permet de garder l’équilibre. Enfin, il recèle tout un tas d’informations sur d’éventuelles maladies dont nous pourrions souffrir sans vraiment le savoir.

Les pieds peuvent générer de l’artérite ou du diabète

Nos pieds peuvent être touchés par l’artérite, le diabète, l’arthrite ou les rhumatismes. L’artérite survient quand vos artères se bouchent. Conséquence : vos pieds manquent d’oxygène et vous vous retrouvez avec des tâches violettes voire des lésions noires sur les pieds. Vous avez souvent froid, vous avez des crampes au mollet. Vous êtes alors bon pour une consultation, la plus rapide qui soit. Le diabète, lui, se manifeste au niveau du pied en diminuant sa sensibilité. Du coup, vous ne percevez plus les petites blessures qui peuvent vous affecter, du style fissure, crevasse, durillon ou cor au pied.



Si vos douleurs persistent, ce peut être l’indice d’une polyarthrite rhumatoïde. Ou alors, vous faites tout simplement de l’arthrite, une maladie inflammatoire qui touche les articulations. Et côté articulations, le pied s'y connaît puisque qu’il en comporte pas moins de 30. Un joli terrain de jeu pour la maladie qui rendra vos déplacements douloureux et vous obligera à changer de chaussures car vos pieds auront besoin d’un peu plus d’espace pour être soulagés.



C’est pour toutes ces raisons qu’il faut jeter quotidiennement un œil attendri sur ses pieds. Ce serait dommage d’en arriver à l’amputation pour cause de diabète mal identifié. Ça n’arrive certes pas tous les jours mais prétendre que ça n’arrive jamais serait mentir. Donc si vous croisez un podologue aujourd’hui dans la rue, n’hésitez pas à aller aux nouvelles.