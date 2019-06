Sans gluten : la recette facile des biscuits façon "crinkles" au citron

publié le 30/03/2019 à 10:05

Dans cette recette, c’est la farine de maïs qui augmente la couleur naturellement jaune pâle des biscuits. Cette farine apporte une coque croustillante sur le dessus.

La poudre d’amande donne, elle, un cœur fondant et tendre. Il est possible de relever encore plus la couleur par une pointe de colorant alimentaire, qui est ici naturel à base de curcuma.

La saveur du zeste et du jus de citron embaume la pâte. C’est donc un biscuit parfait pour accompagner thé ou desserts.

Ingrédients :

Pour environ 30 cookies.

- 65 g de farine de riz demi-complet

- 45 de farine de maïs

- 70 g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

- 40 g de poudre d’amande

- 1 cuillère à café de gomme xanthane (ou guar ou psyllium)

- 2 cuillères à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de sel fin

- 180 g de sucre de canne blond en poudre

- 2 gros œufs

- 110 g de beurre doux à température ambiante

- 2 citrons non traité pour 2 cuillères à soupe de jus de citron frais + zeste des 2 citrons entier

- colorant alimentaire jaune (optionnel) : ici du colorant naturel à base de curcuma

- 6 cuillères à soupe de sucre glace en poudre

Les ingrédients pour les biscuits façon "crinkles" au citron sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de repos : 15 minutes au congélateur

Temps de cuisson : 12 minutes par fournée



- Préchauffer le four à 175°



- Poser une feuille de papier cuisson sur la plaque de cuisson



- Dans un large bol, mélanger bien ensemble les ingrédients secs : farines, fécule, poudre d’amande, gomme xanthane, poudre à lever et sel. Garder de côté



- Battre au mixeur le beurre doux et le sucre. Lorsque la texture est crémeuse, ajouter les œufs l’un après l’autre en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition. Verser le jus de citron et le zeste des deux citrons



- Verser alors le mélange des ingrédients secs pour obtenir une pâte à biscuit épaisse



- Ajouter le colorant alimentaire pour obtenir la couleur souhaitée (cette étape est optionnelle)



- Verser cette pâte dans un récipient qui peut aller au congélateur et mettre au grand froid 15 minutes



- Déposer le sucre glace dans une assiette creuse



- Au bout des 15 minutes de congélateur, sortir la pâte et prélever une petite boule à l’aide d’une cuillère. Rouler cette petite boule dans le sucre glace et la déposer sur la feuille de cuisson



- Recommencer jusqu’à remplir la plaque de cuisson, en espaçant chaque biscuit de 5 cm car ils gonflent à la chaleur



- Enfourner et cuire 12 minutes environ (à chaleur tournante si possible). Selon la taille du four il faut entre 3 et 4 fournées



- Laisser refroidir les biscuits sur une grille avant de les déguster

Rouler des petites boules dans le sucre glace et déposez-les sur la feuille de cuisson Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

