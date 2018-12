Sans gluten : les biscuits Saint-Nicolas au parfum de pain d'épices

publié le 01/12/2018 à 09:30

Fête traditionnelle du Nord et de l’Est de la France, la Saint-Nicolas est célébrée dans la nuit du 5 au 6 décembre, où Saint-Nicolas distribue des friandises et du pain d’épices aux enfants sages.



Dans cette recette sans gluten de biscuits Saint-Nicolas, la farine de sarrasin apporte une délicate saveur de noisette et une couleur brune à la pâte.Le sarrasin est une "pseudo-céréale" car c'est en réalité une fleur apparentée à la famille de la rhubarbe. Cultivé en Bretagne et dans le Sud de la France, le sarrasin est très riche en protéines, vitamine B, minéraux, fibres solubles et contient tous les acides aminés essentiels. C’est la farine sans gluten la plus digeste pour les intestins. Son léger goût de noisette s’accorde particulièrement bien aux biscuits sablés.

La poudre d’amande est très riche en protéines et en fibres. Elle contient des vitamines B1, B2, B3, B9 et E, ainsi que des minéraux tels que le manganèse, le magnésium, le calcium, le cuivre, le phosphore, le fer et le zinc. Elle apporte dans cette recette de la souplesse à la pâte.

Le mix pâtisserie neutre permet aux épices et à la mélasse de développer tous leurs parfums.

Ingrédients :

Pour 4 biscuits Saint-Nicolas et 50 biscuits étoiles.



Préparation : 40 minutes (15 pour la pâte, 25 pour le découpage des biscuits).

Repos : 2 heures

Cuisson : 10 minutes par plaque.



- 90 g de farine de sarrasin

- 30 g de poudre d’amande

- 160 g de mix pâtisserie sans gluten* (+ 1 cuillère à soupe pour fariner les emportes pièces)

- 1/2 cuillère à café de gomme (xanthane ou guar)

- 1/2 cuillère à café de sel

- 1/2 cuillère à café de bicarbonate

- 1 cuillère à café de cannelle

- 1/2 cuillère à café d’épice "pain d’épice" : cannelle, anis, gingembre, coriandre, cardamome, girofle.

- 1/4 de cuillère à café de gingembre en poudre

- 125 g de beurre à température ambiante

- 75 g de sucre de canne complet (ou rapadura, panela ou vergoise brune)

- 60 ml de mélasse

- 1 œuf

- 150 g de sucre glace pour le glaçage.



* Le mix farine sans gluten se remplace par 90 g de farine de riz + 70 g de fécule (maïs ou pomme de terre) + 1/2 cuillère à café de gomme (xanthane ou guar ou mix'gom)

Les ingrédients pour les biscuits Saint-Nicolas au parfum de pain d'épices Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Dans un grand bol, mélanger bien ensemble les ingrédients secs : farine de sarrasin, poudre d’amande, mix pâtisserie, gomme, sel, bicarbonate, cannelle, épice “pain d’épice“, gingembre. Garder de côté.



- Au mixeur électrique, battre ensemble le beurre et le sucre jusqu’à obtenir une texture crémeuse (plus le beurre est mou, plus c’est facile). Ajouter la mélasse puis l’œuf toujours en mélangeant.



- Verser alors les ingrédients secs jusqu’à obtenir une belle pâte épaisse brune.



- Diviser cette pâte en deux et envelopper chaque partie dans un film alimentaire. Former alors un disque plat et mettre au réfrigérateur au moins 2 heures (l’idéal étant de laisser reposer toute la nuit pour que tous les parfums des épices infusent la pâte)

.

- Faire préchauffer le four à 175°C



- Déposer une des deux pâtes sur une feuille de papier cuisson. Poser dessus une feuille de film alimentaire et étaler la pâte au rouleau à pâtisserie. Le film alimentaire permet à la pâte de ne pas coller au rouleau, car sans gluten elle est toujours un peu collante.



- Une fois la pâte étalée, découper à l’emporte-pièces les formes, ici Saint-Nicolas et étoile. La pâte est ainsi déjà posée sur son papier de cuisson.



- Cuire les formes environ 10 à 11 minutes pour les Saint-Nicolas, environ 6 à 7 minutes pour les étoiles.



- Pendant que la première fournée de biscuits cuit, préparer le reste de la pâte de la même manière.



- Une fois que tous les biscuits sont cuits, laisser refroidir.



- Préparer le glaçage : dans un bol, verser le sucre glace et ajouter un tout petit peu d’eau, mélanger à la spatule (et non au fouet). Verser dans une poche à pâtisserie avec une entaille toute fine pour laisser passer un filet de glaçage et décorer les biscuits. Laisser sécher avant de déguster.

Il faut faire une toute petite encoche pour décorer d'un filet de glaçage les Saint-Nicolas Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : http://clemsansgluten.com



Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



Twitter : @ClemSansGluten



Instagram: @clemsansgluten