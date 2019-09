publié le 28/09/2019 à 10:04

Isabella Capece, fondatrice de "Maisie Café" Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : 26/09/2019 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Isabella Capece, fondatrice de "Maisie Café" Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : L'assiette "Green & Pink" sans gluten avec fève, asperge, petits pois, chiogga, radis pickels, cashew cheese ciboulette, mesclun et quinoa rouge Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : L'assiette "Soba Salad" de "Maisie Café" : nouille soba, chou chinois, concombre, courgette, carotte, pamplemousse, nectarine et grenade Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : La focaccia sans gluten de "Maisie Café", garnie de légumes et crudités Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : Les généreux cake sans gluten de "Maisie Café" Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : Le "Food Court" des Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : 1 / 1 < > +

Depuis son ouverture au printemps 2019, le "Food Court" des Galeries Lafayette sur les Champs Élysées est devenu le lieu de tous les gourmands, parisiens, français et internationaux. "Maisie Café" y propose ses plats et desserts, bio et fait maison, à déguster sur place, à emporter ou même à se faire livrer.

Isabella Capece et Xavier Barroux, les fondateurs du "Maisie Café", aiment manger simple, gourmand, avec transparence et traçabilité des ingrédients. Leur premier "coffee shop" naît en 2017 dans le 1er arrondissement de Paris, rue du Mont Thabor. Il associe le beau et le bon avec le bien-être et le plaisir.

Aujourd’hui, c’est sur les Champs-Élysées que les gourmets intolérants au gluten retrouvent le "Maisie Café. Du petit-déjeuner au dîner, de 10h30 à 22h00, 7 jours sur 7, il est possible de se régaler de "breakfast bowl", de granola maison, de plats du jour, comme par exemple un "Dhal coco", une soupe de saison, de belles salades fraîches, des toasts d’avocat, un sandwich vegan avec une focaccia maison.

100% maison

Il y aussi la focaccia du boulanger Chambelland (spécialiste du sans gluten), des cakes généreux et d'autres desserts comme les perles de tapioca au coulis fraises-basilic ou une mousse au chocolat vegan. Comme toujours chez "Maisie Café", tout est fait 100% maison et avec amour. "Maisie Café" est également un spécialiste de jus de fruits frais pressés à froid.

Si l’équipe est bien formée aux spécificités des allergies et intolérances alimentaires, il faut savoir que certaines tartes salées sont cuisinées avec des céréales anciennes à faible teneur en gluten. Il est donc impératif, comme toujours pour les personnes cœliaques, de préciser sa maladie au moment de la commande.

Qu’est-ce qu’un "Food Court" ?

Un "Food Court" est un lieu où se trouvent plusieurs enseignes culinaires, réuni sous un même toit ; ainsi chaque personne peut choisir ce qui lui plait, l’un de la gastronomie du Sud-Ouest de la France, l’autre de la cuisine italienne et encore un autre peut choisir de manger "healthy", puis tous se réunissent autour d’une grande table.



Le "Food Court" des Champs-Élysées n’est pas un lieu pensé pour les touristes, mais plutôt pour les fines bouches, où artisans et belles enseignes cohabitent. Et le "Maisie Café" est là pour régaler les amateurs du sans gluten et les vegans.

Les prix du "Maisie Café" :

- "Breakfast bowl" ("Acaïa bowl", "Matcha bowl", "Fruit bowl"...) : 10 euros

- Plat de jour : 12 euros

- Sandwich avec la focaccia sans gluten "Maisie" : 10 euros

- Desserts (mousse au chocolat, perles de tapioca,...) 6,50 euros

- Part de cake : 4 euros

- Jus de fruits frais pressé à froid : 6,80 euros

- Formules déjeuners :

Formule du jour : 14,80 euros (plat du jour ou salade + part de cake + verre d’infusion)

Formule express : 9,80 euros (soupe ou tarte du jour + part de cake ou aqua lemon)

Informations pratiques :

- "Maisie Café" : 60, avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS

- De 10h30 à 22h tous les jours

- Sur place, à emporter ou même se faire livrer. "Maisie Café" propose aussi un service traiteur

- L’autre adresse de "Maisie Café" à Paris : 32 rue du Mont Thabor, 75001

Suivez Clem sans Gluten sur :

Son site internet : https://clemsansgluten.com

Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten

Twitter : @ClemSansGluten

Instagram : @clemsansgluten