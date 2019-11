Sans gluten : la recette facile du gâteau à la clémentine

publié le 09/11/2019 à 10:02

Ce gâteau à la clémentine est très facile à préparer et demande peu d'ingrédients, tous très simple à trouver. Il est sans gluten, sans lactose et sans matière grasse. Ensemble, la poudre d'amande et la purée de clémentine apportent cet incroyable moelleux et une saveur merveilleusement parfumée. Chaque bouché fond dans la bouche.

Les premières clémentines arrivent sur les étals des marchés, mais comme la recette utilise aussi la peau des fruits, il faut les choisir provenant de l’agriculture biologique. Meilleure sera la qualité des clémentines, meilleur sera le gâteau.

Dans ce gâteau, la poudre d’amande fait office de farine. L’amande est très riche en protéines et en fibres. Elle contient également des vitamines, notamment B1, B2, B3 et B9 ainsi que de la vitamine E. Elle possède la particularité d’apporter un sentiment de satiété, ce qui est très important pour les personnes qui suivent un régime sans gluten, puisque la digestion est alors rapide et légère.

Son arôme est renforcé par l’utilisation d’extrait d’amande amère mais les très gourmands peuvent substituer par de l’Amaretto, l’alcool d’amande italien.

Les richesses de la clémentine

La clémentine est riche en vitamine C, parfaite pour lutter contre les premiers froids car cela stimule le système immunitaire. Elle est également riche en vitamines B1, B3, B6 et B9, et son principal pigment, le caroténoïde, réduit les risques de maladies cardio-vasculaire et de cancers. La clémentine est très riche en fibres, en cuivre et en potassium nécessaire aux muscles.

Ingrédients :

- 400 g de clémentines bio pour obtenir 340 g de purée

- 230 g de poudre d’amande

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- 200 g de sucre de canne blond en poudre

- 3 œufs

- 1 cuillère à soupe d’arôme d’amande amère

- 1 cuillère à soupe de sucre glace pour décorer le gâteau

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C. Choisir un moule de 28 cm de diamètre à fond amovible.



- Laver bien la peau des clémentines entières, puis les mettre dans une casserole et recouvrir d’eau froide. Portez à ébullition et laisser ensuite cuire 15 minutes (faire bouillir les clémentines retire l’amertume des fruits). Les clémentines flottent dans l’eau, c’est normal.



- Retirer délicatement les clémentines de l’eau. Retirer les petites accroches brunes des branches. Déposer sur une planche à découper.



- Couper chaque fruit en 4 et vérifier qu’il n’y a pas de pépins (retirer les pépins si il y en a).



- Déposer les quarts de clémentine dans un saladier et mixer sans enlever la peau au mixeur à bras (ou au robot) jusqu’à obtenir une purée de fruit lisse.



- Il faut obtenir 340 g de purée (mieux vaut peser car trop de purée dans la recette risque de rendre le gâteau trop mou).



- Dans un petit, tamiser ensemble la poudre d’amande et la poudre à lever. Garder de côté.



- Dans un grand saladier, mélanger ensemble le sucre et les œufs jusqu’à obtenir une texture homogène.



- Verser le mélange de la poudre d’amande, ajouter la purée de clémentine et l’arôme d’amande amère. Mélanger le tout à l’aide d’une spatule pour obtenir une belle texture.



- Verser dans le moule, lisser avec la spatule et cuire environ 45 à 50 minutes. Faire une rotation du moule à mi-cuisson et surveiller régulièrement, car si le gâteau dore trop vite il faut le protéger avec une feuille de papier cuisson.



- Sortir du four et laisser reposer ensuite 10 à 15 minutes. Cela permet aux bords du gâteau de se décoller naturellement du moule.



- Démouler sur le plat de service et saupoudrer de sucre glace avant de servir.

