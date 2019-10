Sans gluten : la recette facile du gâteau prune-amande-rhum

publié le 19/10/2019 à 10:07

Rien n'est plus agréable qu'un dessert savoureux et simple à préparer. Ce tendre gâteau aux prunes et au rhum est parfait pour la fin de repas, comme pour le goûter ou à servir lors d'un brunch les dimanches d'automne. Les prunes sont d'une magnifique couleur. Leur saveur est relevée par une goutte de rhum et l’amande le rend tendre et savoureux. Les prunes sont connues pour être riches en fibres mais elles sont également riche en vitamine C, source de fer et de magnésium, ainsi que riche en antioxydant.

La poudre d’amande, dominante dans cette recette, à plusieurs fonctions. Grâce à son son huile naturelle, elle permet tout d'abord de diminuer la quantité de matière grasse nécessaire habituellement dans les pâtisseries. Ensuite, de par sa texture, elle apporte du moelleux à la pâte et permet au gâteau de rester tendre plusieurs jours (si jamais, par chance il n’est pas totalement dévoré immédiatement). Enfin, pour ses qualités nutritionnelles : l’amande est riche en protéines, en minéraux et en vitamines.

La farine de millet est une céréale sans gluten connue pour son bienfait pour la santé de la peau et des ongles car très riche en vitamine A, en phosphore, magnésium et zinc. C’est une des céréales les moins allergisantes. Très ancien, le millet était déjà cultivé à l’Antiquité. Un peu oublié pendant des années, il est de nouveau cultivé en France ce qui en fait une farine locale.

Note de substitution : si vous ne trouvez pas de farine de millet, vous pouvez substituer dans cette recette le millet et le riz par 30 g de farine de sarrasin et 45 g de farine de riz.

Ingrédients :

- 70 g de poudre d’amande

- 40 g de farine de millet

- 35 g de farine de riz

- 35 g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

- ½ cuillère à café de gomme xanthane (ou de guar), optionnelle dans cette recette grâce à la poudre d'amande

- ½ cuillère à café de sel fin

- ½ cuillère à café de poudre à lever

- 1 cuillère à café de cannelle en poudre

- 100 g de beurre doux, à température ambiante

- 150 g de sucre de canne blond

- 3 œufs

- 700 g de prunes lavées

- 1 cuillère à soupe de rhum

- 20 g d’amande effilées

Préparation :

- Faire chauffer le four à 175°C.



- Beurrer le moule (ici 25 cm de diamètre), chemiser le fond.



- Dans un grand bol, mélangez ensemble les ingrédients secs : poudre d’amande, farines, fécule, gomme xanthane, sel fin, poudre à lever, cannelle. Garder de côté.



- Dans un saladier, battre (à l’aide d’un mixeur électrique) le beurre et le sucre jusqu’à obtenir une texture bien souple.



- Ajoutez les œufs les uns après les autres en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition. La pâte est bien souple, verser alors le rhum.



- Ajouter les ingrédients secs jusqu’à une bonne incorporation. Gardez de côté la pâte sans gluten.



- Couper les prunes en deux et les dénoyauter. Prélever la moitié de ces moitiés et couper en quart. Ces petits quarts sont à verser et à mélanger dans la pâte. Garder l’autre moitié des prunes pour décorer le dessus du gâteau.

- Verser la pâte dans le moule, lisser à l’aide d’une spatule et décorer le dessus avec le reste des moitiés de prunes. Saupoudrer d’amandes effilées.



- Cuire 30 minutes jusqu’à obtenir une belle couleur dorée. Puis recouvrir le gâteau d’une feuille d’aluminium et continuer de cuire 25 minutes.



- Laisser refroidir environ 5 minutes avant de démouler sur le plat de service.

