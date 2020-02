Saint-Valentin : la recette du fondant poire-chocolat sans gluten

publié le 08/02/2020 à 13:15

Cette recette rapide et facile utilise de la farine de sarrasin dont la saveur de noisette relève le chocolat noir. Le sarrasin est riche en protéines, en acides aminées, en minéraux et en vitamines.

Le sarrasin n’est pas une céréale, mais la graine d’une fleur, cousine de la rhubarbe. Elle est donc particulièrement digeste pour les ventres fragiles.

Des petits morceaux de poires, riches en fibres, apportent une texture au cœur fondant de ces petits desserts.

Cuisinez dans des ramequins individuels, cela permet de les déguster en amoureux et d’en garder pour plus tard.

Ingrédients :

Pour 6 ramequins.

- 60 g de beurre doux

- 180 g de chocolat noir pâtissier

- 2 à 3 poires selon la taille (ici des comices)

- 3 œufs

- 75 g de sucre de canne blond

- 1 pincée de sel

- 40 g de farine de sarrasin*

- Un peu de sucre glace pour la décoration.

*La farine de sarrasin doit être "certifiée" sans trace de gluten pour les personnes cœliaques

Les ingrédients pour le fondant poire-chocolat sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 180°C. Beurrer les petits ramequins en aluminium.



- Au bain -marie, faire fondre ensemble le beurre et le chocolat. Garder de côté.



- Peler et couper en tout petits cubes les poires. Les faire revenir dans une poêle avec un tout petit peu d’eau, environ 5 minutes, pour les cuire légèrement. Garder de côté.



- Dans un saladier, mélanger ensemble les œufs et le sucre, battre au fouet pour bien mélanger, puis verser dedans le mélange de beurre-chocolat. Tamiser au-dessus la farine et bien mélanger.



- Déposer au fond de chaque ramequin un peu de pâte, puis au centre quelques cubes de poire. Recouvrir de pâte.



- Enfourner 14 à 15 minutes en fonction de la puissance du four. Ces gâteaux doivent être fondant au cœur. Mieux vaut ne pas utiliser la fonction chaleur tournante du four qui cuit trop fort.



- Au moment de servir, renverser et démouler dans l’assiette et saupoudrer de sucre glace. Vous pouvez aussi l’accompagner d’un sorbet à la poire.

On positionne les petits cubes de poires au centre des fondants poire chocolat sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

