publié le 01/02/2020 à 09:06

Pour la Chandeleur, surprenez vos invités avec des crêpes zébrées sans gluten très faciles et rapides à préparer (attention tout de même au temps de repos, comme pour toute pâte à crêpe). Le mélange de farine de riz et de fécule de maïs permet à ces crêpes d’être souples et légères, et d’une couleur claire pour contraster avec la pâte foncée au chocolat noir.

Il est important de bien tamiser la poudre de cacao afin d’obtenir une pâte bien fluide. Autre astuce : pour faciliter le dessin, placer cette pâte chocolaté dans une bouteille en plastique type bouteille à ketchup. L’embout tout fin permet de mieux maîtriser le dessin. Sinon, utiliser une cuillère à souple.

Ces crêpes sans gluten ne se préparent pas trop à l’avance car les bords fins ont tendance à se durcir. Mieux vaut les déguster rapidement après cuisson. Mais la pâte peut se préparer la veille et reposer tranquillement au frigo.

Ingrédients :

- 125 g de farine de riz demi-complet

- 125 g de fécule de maïs (maïzena)

- 1 pincée de sel

- 1 pincée de bicarbonate (optionnel)

- 3 œufs

- 500 ml de lait (demi-écrémé ou lait végétal)

- 1 cuillère à soupe d’huile végétale neutre

- 2 cuillère à soupe de cacao noir en poudre

Les ingrédients pour la recette des crêpes zébrées au chocolat sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Dans un grand saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : farine de riz, fécule de maïs, pincée de sel et bicarbonate.

- Ajouter les œufs, le lait et l’huile en dernier. Pour éviter les grumeaux, verser doucement le lait en mélangeant au fouet.

- Prélever 1/4 de pâte à crêpe, placer dans un petit saladier, tamiser dessus la poudre de cacao et mélanger pour obtenir une pâte à crêpe chocolatée. Laisser reposer les deux pâtes au moins 1 heure au frigo.

- Faire bien chauffer le poêle à crêpe, légèrement huilée.

- Verser une louche de pâte à crêpe nature et dessiner dessus un motif au choix avec l'autre pâte, ici des cercles pour avoir un effet zébré une fois la crêpe repliée.

- Cuire quelques minutes recto-verso. Recommencer ainsi pour toutes les crêpes.

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : https://clemsansgluten.com

Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten

Twitter : @ClemSansGluten

Instagram : @clemsansgluten