Retraite : Michel Cymes donne ses conseils pour bien choisir sa mutuelle

publié le 11/12/2020 à 10:35

Ce matin, nous nous penchons sur les mutuelles. Il en existe toute une flopée et il est parfois difficile d’y voir clair. Entre l’augmentation globale des frais de santé et les déremboursements qui surgissent de temps à autre, il vaut mieux prévenir et avoir une mutuelle pour couvrir tout ou une partie des frais de santé qui ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie. Hélas, au moment de choisir, on est parfois perdu.

Pour s'y retrouver, il faut d'abord tenir compte de ses propres besoins. Alors, dites comme ça, les choses paraissent simples mais elles ne le sont pas tant que ça. Il faut parfois se munir d’une loupe pour lire certains contrats. Donc on va prendre les choses à l’envers et, ce matin, se concentrer sur les mutuelles pour retraités qui n’offrent pas les mêmes garanties que les mutuelles pour étudiants ou pour travailleurs indépendants.

Quand on est retraité, il y a deux garanties incontournables auxquelles il faut être attentif. La première, c’est la garantie hospitalisation. On peut imaginer qu’à partir d’un certain âge, il soit souhaitable, en cas de séjour à l’hôpital, que vous disposiez d’une chambre individuelle. Et une chambre individuelle, ça coûte plus cher. J’irai même plus loin : certaines mutuelles prennent en charge l’hospitalisation à domicile, une option à laquelle on est plus sensible quand on est senior.

Seconde garantie indispensable : tout ce qui touche à l’appareillage auditif à l’optique et aux prothèses dentaires. Dans ces domaines, l’Assurance maladie n’est pas très généreuse donc mieux vaut choisir une mutuelle qui le soit. En marge de ces deux garanties indispensables, d’autres peuvent être intéressantes. Si vous êtes abonné à Que Choisir, vous les retrouverez sur le site du magazine. Cette liste a été établie selon plusieurs critères parmi lesquels le bon sens élémentaire et les besoins les plus courants des retraités.

Les garanties facultatives mais intéressantes

D’abord, tout ce qui concerne la chirurgie réfractive des yeux. Avec le laser et les implants, on fait aujourd’hui des miracles mais c’est mieux quand c’est la mutuelle qui paye. Intéressantes également, les garanties pour les soins de pédicure et certains vaccins que l’on est obligé de faire si l’on voyage dans certains pays. Par ailleurs, certaines mutuelles remboursent ce qui relève des médecines douces. Avec l’âge, on est plus enclin à consulter un acupuncteur, un ergothérapeute ou un ostéopathe.

Enfin, sachez que certaines mutuelles récompensent la fidélité de leurs clients en promettant des forfaits de remboursements qui augmentent avec le temps. Vérifiez qu’il en est bien question dans votre contrat. Je conseille donc, aux personnes qui partent à la retraite, de ne pas prolonger la complémentaire de son ex-employeur. À quoi ça sert, quand on a 65 ans, de payer pour un forfait maternité ou pour des contraceptifs ? Ça ne sert à rien.

J’ajoute, pour finir, qu’il ne faut pas tarder à mettre le nez dans son contrat. En effet, il y en a pas mal auxquels on ne peut plus adhérer après un certain âge. En général 70 ans. Donc mieux vaut y penser avant qu’après.