publié le 18/08/2019 à 12:49

De l'école, on en revient la tête bien pleine, de connaissances... mais parfois aussi de poux ! Le petit insecte parasite refait son apparition à chaque rentrée des classes sur le cuir chevelu des petits élèves, et provoque des démangeaisons et la sensation désagréable d'être sale. Le pou a d'ores-et-déjà été repéré dans plusieurs régions de France, et n'attend plus que le retour des petits vacanciers pour proliférer davantage.

Et comme le veut l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Quelques gestes simples permettent de diminuer les risques d'infestation. Pour les enfants aux cheveux longs, les attacher rend la tête moins favorable à l'arrivée de poux. Pour ceux qui sont en vacances, le bonnet de bain est plus que recommandé, l'eau ne protégeant pas. Et à la veille de la rentrée, il faut apprendre aux enfants à éviter de partager et laisser traîner bonnets, écharpes et autres vêtements.

Au moindre doute, il est conseillé d'évaluer la présence ou non de poux avec un peigne fin. Si vous en repérez, la première solution reste encore les anti-poux chimiques. Préférez les lotions aux shampoings, car elles sont plus efficaces. Les traitements les plus utilisés pour se débarrasser des poux sont ceux dits de "seconde génération". Les plus connus (Pouxit, Altopou, Nyda, Paranix...) utilisent le diméticone, une substance qui paralyse le parasite avec une sorte de glue. Avantage de ces produits : les poux ont du mal à s'y adapter, ce qui les rend plus efficaces. Il faut renouveler l'application, car aucun produit n'élimine les poux du premier coup.

Autre solution, les huiles essentielles, sont à utiliser avec précaution. L'huile d'arbre à thé associée au nérolidol, un alcool contenu dans plusieurs huiles essentielles (lavande, jasmin, gingembre...), ont des propriétés antiparasitaires reconnues. Néanmoins, certaines de ces substances sont suspectées d'agir comme des perturbateurs endocriniens. Prudence donc. Et dans tous les cas, le passage régulier d'un peigne fin permet d'accélérer l'élimination des poux. Il faut compter au moins 4 séances de peignage espacées de trois jours.