publié le 19/02/2019 à 06:47

De plus en plus de Français s'en remettent à l'aromathérapie pour le soin de leur corps et de leur esprit. Les huiles essentielles sont issues des fleurs, des feuilles, des fruits, des écorces, des graines ou encore des racines, et sont un concentré d'essence qui nous plonge dans une sensation de bien-être.



"Ici je suis sûre de trouver mon bonheur" s'enthousiasme Delphine, une jeune mère de famille qui vient faire son marché régulièrement dans une boutique parisienne dédiée aux produits naturels. Si Delphine ne jure plus que par les huiles essentielles, c'est qu'elle cherche une alternative aux produits chimiques. "On va retrouver les essences de ce que faisaient nos grands-parents, c’est un retour au naturel", explique-t-elle, "à l’époque, ils savaient se soigner avec ces produits très simples".

La jeune maman utilise les huiles essentielles désormais pour toute la maison et connaît leurs propriétés sur le bout des doigts. Sur l'oreiller de sa fille pour qu'elle s'endorme, pour nettoyer les sols et même pour remplacer l'assouplissant. "Il suffit d’ajouter du vinaigre blanc, ça marche aussi bien", explique-t-elle. Sur les étiquettes, les prix varient entre 2 euros le flacon à 59 euros. Delphine, elle, dépense ici 50 euros par mois.

8 millions de flacons vendus en 2018

Les huiles essentielles ont le vent en poupe avec une augmentation des ventes de 20% chaque année. En France, 8 millions de flacons ont été vendus en 2018. Scandales sanitaires à répétition, business du bien être sont autant de raisons qui expliquent l'engouement. Du coup, les ateliers pour apprendre à les manipuler font fureur.



Aude Maillard, la star des naturopathes, connaît bien les huiles essentielles et anime des formations régulièrement. Pour 20 euros, elle enseigne la fabrication de produits de beauté. "C'est quoi une huile essentielle ? Ce sont des extraits liquides très complexes obtenus par distillation de plantes aromatiques à la vapeur d’eau. Leurs principes actifs sont très concentrés," explique-t-elle, "elles ne se conditionnent que dans du verre teinté pour les protéger de la lumière."



Au fil de la formation, Aude délivre des clefs pour utiliser ces remèdes naturels ultra puissants efficacement et en sécurité. " Il faut les diluer convenablement car si elles ne sont pas suffisamment diluées, elles peuvent être dangereuses, il faut les apprivoiser." prévient-elle. À la sortie, les stagiaires sont ravis."C’est très important d'avoir le conseil d'un expert. On peut faire des bêtises si on n'est pas entouré", remarque l’une d'entre-elles.

Les cas d'intoxications en hausse

Les huiles essentielles peuvent être dangereuses si l'on joue à l'apprenti sorcier. Les cas d'intoxications sont en augmentation d'années en années. Car certaines de ces huiles comme le romarin peuvent être abortives chez la femme enceinte, la cannelle, elle, peut provoquer des brûlures cutanées. Or, même dans les pharmacies, les professionnels ne sont pas toujours bien formés, alors mieux vaut consulter un médecin formé à l'aromathérapie.



Le professionnel va montrer à son patient les bons gestes à adopter avec les huiles essentielles et les produits qu'il vaut mieux éviter en fonction de sa pathologie comme par exemple avec la menthe poivrée, très populaire et pourtant neurotoxique. "Il faut avoir la main légère avec la menthe poivrée. En cas de migraine, il faut juste effleurer ses tempes avec une goutte deux fois par jour, pas plus. On a relevé des cas d'hallucinations voire des cas d’épilepsie graves". La vente des huiles essentielles n'est pas réglementée en France alors mieux vaut jouer la prudence, qui dit naturel ne dit pas sans danger !