publié le 13/07/2019 à 21:22

Une météo au beau fixe qui coïncide avec un épisode de sécheresse propice aux incendies. Plus de 100 hectares ont été détruits dans les Landes et en Ardèche, ce vendredi 12 et samedi 13 juillet. Dans le Sud-Est, le risque est maximal. Les Calanques et plusieurs massifs du Var et du Bouche-du-Rhône ont été fermés au public.

Ces bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêt renforcent les effectifs des 800 pompiers déployés dans le département à la suite d'un signalement de fumée. Ils rejoignent les soldats du feu sur le lieu présumé du foyer. Fausse alerte. 25 des 33 massifs forestiers du Var et des Bouches-du-Rhône ont été placés, ce samedi 13 juillet, en risque très sévère d'incendie.

Dans les Bouches-du-Rhône, en haut de cette tour de guet, la vigilance est également maximale. Le moindre mètre carré de ce massif, non loin de Martigues, est scruté sans relâche. En ce weekend de festivités du 14 juillet, les secours appellent à la prudence. "On appelle à la vigilance des riverains de ne pas faire usage de matières pyrotechniques", explique Sylvain Besson, porte-parole des pompiers 13. Les départs de feux seront indéniablement augmentés si la vigilance n'est pas de mise.

En raison du fort mistral, plusieurs communes ont d'ailleurs choisi de ne pas tirer de feux d'artifice ce weekend. C'est notamment le cas à Istres ou encore Salon de Provence.