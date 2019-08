publié le 10/08/2019 à 08:37

Vous venez de rentrer de vacances et vous pensez déjà aux prochains départs ? Notez bien dans vos agendas ! Les dates des vacances scolaires de l'année 2019-2020 ont été dévoilées par le ministère de l'Éducation nationale.

Plus que quelques semaines avant la fin des vacances d'été. La rentrée officielle a lieu le lundi 2 septembre pour tous les élèves, et le vendredi 30 août pour les professeurs. Il faudra atteindre 7 semaines avant les premières vacances qui auront lieu du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre. Les vacances de Noël débuteront le 21 décembre et la rentrée 2020 aura lieu le lundi 6 janvier.

Ensuite, les dates des vacances d'hiver (entre le 8 février et le 9 mars) seront différentes selon les zones. Cette année, la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) partira en vacances la première, suivie de la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg), puis de la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers).

Les grandes vacances d'été débuteront le samedi 4 juillet 2020.

Le calendrier scolaire 2019-2020 Crédit : RTL