La cuisson à la vapeur douce est un mode de cuisson utilisé par les chinois depuis 6.000 ans et fut remis au goût du jour par la nutritionniste française Marion Kaplan. Elle séduit aujourd'hui les plus grands chefs étoilés. Cette cuisson utilise un cuit vapeur avec un tamis à trous larges et un couvercle bombé.



Un des secrets de cette cuisson réside justement dans ce couvercle bombé, qui permet aux gouttes d’eaux de glisser par les côtés et ainsi de ne pas détremper les aliments en retombant dessus, ce qui arrive avec un couvercle plat. Et en ce qui concerne la cuisson des légumes, cela évite également de laisser retomber les toxines et les pesticides.

Le second secret est une cuisson à 95° qui préserve les minéraux et vitamines de chaque aliment, à l’opposé de la cuisson vapeur sous pression qui monte à une température bien trop haute et détruit les nutriments.

La cuisine à la vapeur douce est très connue pour les légumes, le poisson, la viande, mais on peut également l’utiliser pour cuire des gâteaux. Il faut juste avoir un moule qui de touche pas les côtés du tamis, afin que l’eau qui s’écoule puisse glisser tranquillement sans toucher le gâteau.



Pour l’intolérant au gluten voyageur, utiliser un cuit vapeur douce permet de le transporter partout avec soit sans craindre la contamination. Du camping à la maison de location où le four est contaminé, cette technique de cuisson permet une cuisine saine, rapide et en toute sécurité.

On peut également utiliser la technique de la vapeur douce pour cuire des gâteaux Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 60 g de farine de riz semi-complète



- 40 g de farine de millet

- 60 g de poudre d’amande

- 60 g de sucre de canne blond (ou sucre de canne complet)

- ½ cuillère à café de sel

- 1 cuillère à café de poudre à levé (ou bicarbonate)

- 80 g d’huile de coco

- 3 œufs

- 30 ml de crème d’amande

- 2 cuillères à café d’extrait de vanille

- 15 g (2 cuillères à soupe) de poudre de cacao noir

Les ingrédients pour ce cake marbré chocolat-vanille Crédit : Clem sans gluten pour RTLfr

Préparation (25 minutes) :

- Verser de l’eau au ¼ dans la cuve, fermer le couvercle et porter à ébullition.



- Mettre l’huile de coco dans un bol. Dès que l’eau bout, déposer le bol dans le tamis afin de faire fondre l’huile puis retirer et laisser tiédir un instant.





- Pendant ce temps, mélanger ensemble dans un saladier les ingrédients secs : farines, poudre d’amande, sucre, sel, poudre à lever. Garder de côté.



- Dans un bol, battre légèrement à la fourchette les œufs et les verser dans les ingrédients secs pour les intégrer. Ajouter la crème d’amande, l’extrait de vanille et verser doucement l’huile de coco fondue, en l’intégrant doucement afin que la chaleur de l’huile ne pré-cuise pas les œufs. Garder cette pâte de côté.





- Ajouter 3 à 4 cuillères à soupe d’eau très chaude à la poudre de cacao pour la transformer en pâte épaisse : l’eau très chaude développe l’arôme du cacao.



- Diviser la pâte à la vanille, en dose égale, à l’aide d’un deuxième saladier. Dans une des deux pâtes, ajouter la pâte de cacao et bien mélanger pour obtenir une texture homogène. Garder de côté.



- À l’aide d’un pinceau à pâtisserie, racler le fond du bol de l’huile de coco et graisser le moule à cake.



- Dans le moule à cake, verser la pâte vanille en alternance avec la pâte au chocolat, pour un dessin de damier (voir photo). Insérer une lame de couteau dans la pâte et dessiner avec une forme de rosace pour fabriquer le dessin du marbré.

Verser la pâte vanille en alternance avec la pâte au chocolat Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

- Positionner le moule bien au centre du panier pour qu’il ne touche pas les côtés (où la vapeur d’eau retombe). Cuire à la vapeur 45 minutes. Précisément, j’ai inséré une pique en bois pour vérifier la cuisson au bout de 40 minutes. J’ai ensuite éteins le feu mais laissé encore 5 minutes couvercle fermé.





- Retirer le moule du panier vapeur. Laisser refroidir 15 minutes dans le moule puis démouler. Laisser le cake refroidir sur une grille avant de le servir.

