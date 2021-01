publié le 28/01/2021 à 18:50

Les critiques pleuvent sur l'exécutif qui semble préparer depuis quelques jours les Français à un reconfinement. Quelques heures après la saillie du Nicolas Dupont-Aignan, qui a dénoncé les ordres "stupides et inefficaces" du gouvernement, c'est au tour de Didier Raoult de taper du poing sur la table.

Dans une interview accordée jeudi 28 janvier 2021 à Radio Classique, le médiatique directeur de l'IHU Méditerranée Infection a raillé l'éventualité d'un troisième confinement : "On ne va pas proposer à la population de vivre entièrement cloisonnée tout le reste de l'histoire de l'humanité" au risque de "rendre tout le monde fou".

Un reconfinement serait d'autant plus absurde, selon lui, que les mesures de restrictions imposées par les autorités n'ont pas joué de rôle dans le contrôle de l'épidémie. Des données relayées par le Figaro jeudi 28 janvier 2021 montrent pourtant une corrélation entre la baisse du nombre des hospitalisions pour Covid-19 et l'instauration d'un confinement en France.

"On vit dans une société d'obèses"

Didier Raoult explique les chiffres actuels par les nombreux cas d'"obésité" en France : "On vit dans une société d'obèses (...) le vrai point de lutte c'est contre l'obésité et la consommation de boisson sucrée", assure le scientifique.

Toujours est-il que la gestion de la pandémie ne ferait pas honneur à notre société. Car le professeur Raoult en est intimement convaincu : "Avec le temps, on écrira l'histoire de cette maladie en disant : ''À l'époque, ils étaient fous. Au lieu de soigner les gens, ils leur disaient de rester chez eux sans se soigner, et c'est l'une des choses les plus étranges de l'histoire des pays modernes'.