Coronavirus et confinement : "Non à l'Absurdistan", plaide Bruno Retailleau

et Ryad Ouslimani

publié le 28/01/2021 à 08:10

Face à la situation sanitaire actuelle, le gouvernement devrait décider de recourir à un troisième confinement, dont les modalités restent à préciser. Face à cette éventualité, l'opposition tente de faire entendre sa voix. "Je comprends que le président ait des hésitations", concède sur RTL Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat.

Mais il prévient ce jeudi 28 janvier que "l'acceptation d'un nouveau reconfinement n'est pas du tout évidente". "Non à l'Absurdistan", tonne le sénateur de Vendée. Et s'il faut un confinement, l'élu de droite estime qu'il "faut qu'il soit humain". "Pas question de laisser mourir des personnes seules. Il faut que ce soit un confinement sur-mesure, et qui tienne compte des leçons des derniers confinements", ajoute Bruno Retailleau.

Ainsi, l'élu s'appuie sur une étude afin d'expliquer que "les commerces ne sont pas les foyers de contaminations", et qu'il conviendrait donc de les maintenir ouverts. "C'est une vue de l'esprit de séparer la vie économique et sociale du sanitaire", estime Bruno Retailleau. Il met ainsi en avant le fait qu'"un million de Français ont basculé dans la pauvreté", ainsi le l'augmentation de la consommation de psychotropes, et la flambée des violences conjugales.