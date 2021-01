et Ryad Ouslimani

publié le 28/01/2021 à 13:26

Ils font partie de ceux qui souffrent le plus de la crise sanitaire. Les chefs d'entreprises ont parfois du mal à gérer une situation qui peut s'avérer inextricable, notamment pour certains sur le plan humain. Des témoignages rapportent même un désarroi total des entrepreneurs au bord de lâcher prise. "En ce moment c'est pire que tout, c'est inédit ce qu'on traverse", explique sur RTL Dominique Métayer, président de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité.

Il rappelle que créer et gérer une entreprise "est un engagement humain". De plus, l'image dans la société s'avère avoir un impact sur le moral. "La notoriété, vous l'avez au niveau local, et quand vous avez des difficultés, il y a un sentiment de honte", explique Dominique Métayer. "Heureusement qu'on est accompagnés avec un plan d'aide inédit. mais ça ne suffit pas sur le plan humain", insiste-t-il.

Alors, face à un troisième confinement qui paraît inéluctable, Dominique Métayer en appelle au gouvernement. "Ça pourrait être fatal dans certains domaines" assure-t-il. "On ne souhaite pas que ce confinement se traduise par des fermetures des commerces que l'on a dit non essentiels", demande-t-il.