publié le 22/09/2019 à 09:05

Et vous, est-ce que vous envoyez des cartes postales ? Ne dites pas que c'est ringard ! Aujourdh'ui, on s'adresse un SMS ou un emoji point barre. Ce n'est pas grave parce que ce matin, on veut surtout vous parler de tous les effets positifs sur celui qui reçoit des cartes postales.

Cela peut être aussi un mail ou un petit mot. Mais avouons que la carte vintage qui arrive dans la boîte aux lettres a quelque chose de plus bienfaisant encore. Vous savez pourquoi ? Parce que sur la carte, il y a votre écriture, un peu de vous-même et de votre personnalité. Un peu plus tout de même que votre clavier ou les touches de votre téléphone.

Ce qu'il y a de fantastique, c'est que cette petite carte, ce petit mot, est un bonheur partagé : une joie pour le destinataire avant tout mais pour vous aussi, l'expéditeur. Ce matin, nous vous proposons de le faire avec trois idées toutes simples.

Imaginez à qui vous pourrez envoyer ce petit mot. Vous pouvez penser à quelqu'un que vous connaissez par cœur ou qui pourrait en avoir besoin. Ensuite, choisissez la carte et les bons mots. Oh pas besoin d'écrire un roman, parfois même une petite pensée ou un bonjour suffisent. Quand vous envoyez, c'est un peu comme lorsque vous mettez un gâteau dans le four, vous attendez la réaction et vous savourez ce que vous avez fait.