Quels sont les bienfaits de la procrastination ?

La flemme peut avoir du bon. Ce vendredi 25 mars, nous célébrons la journée mondiale de la procrastination, cette tendance plutôt commune à tout remettre à plus tard. Contrairement à la paresse, qui consiste à ne rien vouloir faire, la procrastination peut se refléter quand on repousse le moment de prendre rendez-vous chez le médecin, de réviser des cours, de remplir des papiers, de reprendre le sport…

La procrastination est souvent vue comme une mauvaise habitude, dont il faut se débarrasser pour rester actif. Pourtant, elle présente son lot de bénéfices notamment quand il s'agit du travail. Cette habitude contribue en effet à augmenter votre efficacité. Remettre une tâche à faire au dernier moment reste le meilleur moyen de la réaliser efficacement, sans perdre de temps sur certains détails. Par ailleurs, le procrastinateur redouble de créativité pour trouver un raccourci, un moyen plus rapide de rendre son travail ou devoir à temps.

Outre le domaine du travail, la procrastination s'avère également bénéfique pour son propre bien-être. Tout repousser à plus tard permet de trouver du temps dans sa journée et notamment du temps pour soi-même. Cela permet de prendre le temps de profiter du moment présent mais aussi de retarder l’anxiété et le stress, selon Santé magazine.

Attention toutefois à ne pas devenir excessif. Repousser des tâches importantes à la dernière seconde peut rapidement devenir une source de stress inutile, voire provoquer un sentiment de culpabilité.