Qu'est-ce que le syndrome d'Hubris, dont souffrirait Vladimir Poutine ?

Les questions autour de l'état de santé du dirigeant russe se multiplient depuis le début de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine serait atteint de la maladie de Parkinson selon certains ou encore de rage stéroïdienne selon d'autres. Une rumeur voudrait également le chef d'État soit atteint du syndrome d'Hubris. Mais de quoi s'agit-il ?

Ce syndrome tient son origine de l'Antiquité grecque. Il s'agissait à l'époque d'un concept, notamment utilisé dans la littérature, pour renvoyer à la démesure provoquée par le pouvoir et ses conséquences néfastes, comme le précisent nos confrères de CNews. "On parle du syndrome d’Hubris depuis six ou sept ans : le terme a alors été utilisé pour définir les troubles du comportement liés à la démesure", explique le neuropsychiatre Jacques Touchon, interrogé par Ouest France.

Le syndrome d'Hubris toucherait principalement les personnes qui détiennent du pouvoir, à petite ou à très grande échelle, comme Vladimir Poutine. Il se traduirait par du narcissisme, un culte de la personnalité ou encore une contestation du droit. Autant de traits de personnalités que l'on peut retrouver chez le dirigeant russe qui organise des shooting photo à dos de cheval et qui envahit un pays voisin, en violant les lois internationales.

"Une paranoïa qui atteint le seuil de l'absurdité"

"La menace de ce syndrome, c’est que la personne qui en est atteinte ne supporte pas la critique ni même les avis différents", ajoute Jacques Touchon. Cela se ressent par ailleurs dans l'entourage de Vladimir Poutine. La journaliste russe Farida Rustamova, qui a pu s'entretenir avec des officiels du Kremlin, rapporte que de nombreux dignitaires russes, en désaccord avec leur président, ont été mis à l'écart. "Il se sent en permanence insulté et attaqué (…) c'est une paranoïa qui atteint le seuil de l'absurdité", explique un "proche de Poutine".

Il n'existe malheureusement aucun remède pour soigner ce syndrome. Selon les spécialistes, cités par CNews, l'unique solution pour freiner les symptômes consiste à ne pas hésiter à remettre en cause son autorité, afin de freiner ce sentiment de toute puissance. Encore faut-il trouver quelqu'un en Russie en position de contredire Vladimir Poutine en toute impunité.