publié le 05/03/2019 à 07:15

Peur d’être isolé ou de devoir faire face à une trop grande patientèle, jusqu’ici la nouvelle génération de généralistes ne reste que très rarement dans l’Allier pour compenser ces départs. Praticiens et association de citoyens dénoncent l’ "immobilisme depuis une décennie" des élus et des agences de santé du territoire alors ils tentent de s’organiser.





À l’ombre du clocher de l’avenue de la République et son marché, les alentours de la caisse d’assurance maladie de Montluçon abritent le même diagnostic : " je pense qu’on est tous dans la même situation. On n’a plus beaucoup de médecins (...) Si ça continue on ne sait plus qui va nous soigner". Alors certains patients bientôt privés de médecins traitants ont d’abord décidé de se regrouper.

"L’association des patients abandonnés en recherche de médecins", Philippe Busseron, retraité et pas docteur pour un sou, en est le vice-président. La mairie disposant de murs, ils ambitionnent à plusieurs donc de recruter des praticiens, pas libéraux mais salariés, pour gérer eux-mêmes un nouveau centre de santé à Montluçon.

"Plus personne ne veut faire des journées interminable"

"C’est une démarche totalement citoyenne. Il faut absolument prendre les choses en main. Nous avons des contacts très avancés avec quatre praticiens. Je ne sais pas si le centre de santé sera à terme pérenne. Ce que je sais c’est aujourd’hui c’est à la fois ce qui répond aux demandes des médecins et au besoin des patients", explique-t-il.



Comme l’a vu le Docteur Lehmann en 30 ans de sacerdoce médical passées à travers champs, la nouvelle génération de médecins déserte par recherche d’équilibre. "Le statut de libéral n’a de libéral que le nom. Les jeunes médecins ne souhaitent pas forcément s’isoler dans un cabinet médical. Plus personne ne veut faire des journées interminable 7 jours sur 7", explique ce médecin généraliste.



Longtemps seul, il a donc décidé de former puis de s’associer pour fidéliser de jeunes collaborateurs. Si vous souhaitez contacter l’APARM (Association des Patients Abandonnés en Recherche de Médecins) vous pouvez contacter le 06 08 13 42 96, ou en savoir plus sur le regroupement des Médecins de la Vallée de Montluçon.

