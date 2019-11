Paris : 700 enfants dorment dans la rue chaque nuit

publié le 20/11/2019 à 10:18

700 enfants dorment chaque nuit dans la rue à Paris : ce sont les associations comme la Fondation Abbé Pierre, le Samu social de Paris ou encore Unicef France, qui tirent la sonnette d’alarme sur ce chiffre dramatique. Le 25 mars, un bébé d’un jour est mort dans la rue en Seine-Saint-Denis. Le 1er juillet, un enfant de 6 ans a été retrouvé mort en Guadeloupe.

8 mineurs sont morts dans la rue depuis le début de l’année. Les associations pointent dans deux tribunes sur les sites du Monde et de 20 Minutes la dégradation de la situation des femmes et familles à la rue ou vivant dans un habitat précaire. Rien qu’en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, 160 enfants sont chaque soir sans solution d’hébergement, quand 5.000 sont hébergés à l’hôtel, sans compter les femmes que l'on remet à la rue avec un nouveau-né.

"C’est une situation indigne de notre pays", dénonce Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de solidarité, qui voit dans la situation un retour au temps médiéval avec les Hôtels-Dieu. Pour la journée internationale des droits de l’enfant mercredi 20 novembre, il rappelle que la France a signé la Convention internationale des droits de l’enfant et a pris l’engagement de protéger tous les enfants de tous les risques : "Notre pays a failli honteusement", fustige-t-il.