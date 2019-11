publié le 18/11/2019 à 12:12

Des témoignages accablants. Trois salariés accusent l'entreprise Pernod Ricard, numéro 2 mondial des vins et spiritueux, des les avoir forcés à boire, relate Le Parisien ce lundi 18 novembre. Philippe, 50 ans, se souvient des cadences infernales des ferias, "à picoler de midi à 16h, puis de 21h à 2h du matin".

Les commerciaux choisis étaient les plus résistants à l'alcool : "On buvait plus de 40 verres par jour", confie-t-il dans les colonnes du Parisien. Si je refusais un verre, mon chef me disait 'bah alors, tu n'aimes pas les produits que tu vends ?", ajoute-t-il. Jamais sa hiérarchie ne l'a freiné.

Il a choisi de témoigner pour "éviter que des gens deviennent alcooliques sans même s'en rendre compte". Amélie, toujours en poste, a décidé de poursuivre l’entreprise aux Prud'hommes. En attendant, elle est en arrêt maladie à cause de l'alcool. Elle raconte le rituel de l'entreprise : pastis le midi, après une réunion, le soir ou avec les clients. "C’est la culture de l'entreprise : si on dit non, on est mal perçu", conclut-elle.