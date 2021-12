Pourquoi les jeux de société nous font autant de bien ?

On va certainement glisser des jeux de société sous le sapin. Et on a bien raison, car en plus d’être divertissants, ils nous font du bien. Déjà, ils ont le pouvoir de nous réunir, toutes générations confondues. Ils peuvent nous épargner des polémiques autour de la politique, de la vaccination, et autres sujets parfois pénibles.

Alors qu’on est dans un monde de plus en plus individualiste, le jeu est une façon de se retrouver à plusieurs. Or, tout ce qui peut rompre l’isolement est bon pour notre santé mentale. Car nous sommes, avant tout, des êtres sociaux.

Plus précisément, c’est bon pour quoi ? Lancer des dés, avoir des cartes en main, mettre une pièce de jeu sur une case… tout cela procure un plaisir tactile et surtout, c’est rassurant !

Les jeux de société sont concrets, on est bien loin du monde numérique, dématérialisé. Et cela, eh bien, a quelque chose d’apaisant. Aussi parce qu’ils créent, si l’on peut dire, un " cercle magique", à l’intérieur duquel tout le monde doit respecter les mêmes règles.

Les jeux de société permettent également de vivre des aventures à plusieurs, sans réelle prise de risques.

Des espaces d'apprentissage de la relation à autrui

C’est amusant, c’est apaisant et ça apporte d’autres bienfaits. Les jeux de société peuvent être très pédagogiques. Ca aide les enfants à développer leurs capacités d’attention, à enrichir leur vocabulaire, à aiguiser leur logique, à stimuler leur créativité, leur esprit de coopération/ et ça leur apprend aussi la patience car quand on joue, il faut attendre son tour.

Ce sont de formidables espaces d’apprentissage où l’on expérimente aussi la relation à l’autre. Au niveau scolaire, les écoles alternatives, comme Montessori, les utilisent d’ailleurs souvent. Pour les adultes, les jeux de société sont aussi une bonne activité qui permet de garder l’esprit vif ! Et que l’on soit, petit ou grand, ils nous apprennent à bien gérer nos émotions, à accepter de perdre notamment…

Il y a toujours une part de hasard dans les jeu de société. Et ça a aussi du bon. Le hasard est indissociable du jeu. Il en est même le cœur. Il maintient le plaisir du suspense. La partie n'est gagnée d'avance pour personne. Il laisse sa chance à tous, et nous permet d'échapper à l'implacable tyrannie de la compétition, qui vous classe du plus fort au plus faible, du plus intelligent au plus bête.

Le hasard est un grand pacificateur ! Il nous permet d'accepter la défaite, nous empêche de nous fâcher pour de vrai. Après tout, si l'autre a gagné, c'est qu'il a eu de la chance, non ?