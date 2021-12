Marine Lorphelin vous donne ses conseils pour éviter les aphtes

L'aphte est un mal fréquent que l'on peut soigner avec quelques astuces. Il s'agit d'une petite ulcération de la muqueuse, qui survient fréquemment et principalement dans la bouche. Lors d'une poussée, on retrouve souvent entre 1 et 5 aphtes en même temps.

Cette ulcération est facile à reconnaître : douloureuse, superficielle et de forme arrondie.

Mais il existe d'autres maladies engendrant des lésions buccales, comme l'herpès ou la syphilis. Dans la syphilis l'ulcération ressemble à un aphte mais la lésion est indolore et on retrouve souvent à l'examen clinique avec un ganglion cervical associé.



Ils sont notamment provoqués par certains aliments particulièrement pourvoyeurs d'aphtes, en fonction de votre sensibilité. Les oléagineux dont les noix, noisettes, amandes, les fromages à pâte dure et surtout le gruyère.

Une à deux semaines de guérison

Certains fruits acides sont à éviter si vous êtes sujets aux aphtes comme les tomates, l'ananas et le kiwi. Il est d'ailleurs recommandé de cuisiner les tomates avec un peu de sucre pour enlever l'acidité de leur chair dans ce cas. Les aliments épicés sont aussi bien évidemment à éviter.

Une petite plaie dans la bouche peut également se transformer en aphte. D'autres facteurs expliquent aussi les poussées : le stress, certaines carences ou l'arrêt du tabac sont d'autres facteurs déclenchants à prendre en compte.

Un aphte commun guérira de toute façon tout seul en 1 à 2 semaines, mais c'est vrai que ça peut être tellement gênant et douloureux qu'on peut perdre patience. Il existe quelques solutions en pharmacie avec des gels anesthésiants locaux, des sprays protecteurs ou une pâte à base de gélatine à appliquer sur la lésion.

L'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire

Bien évidemment, une bonne hygiène bucco-dentaire est indispensable, car trop d'acidité dans la bouche entretient le phénomène érosif. Ainsi on se lave bien les dents, on utilise du fil dentaire et on peut aussi faire des bains de bouche, au bicarbonate de soude par exemple.

Une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire dilué dans un verre d’eau tiède.

Ma mère nous donnait un coton tige imbibé de vinaigre blanc ou de vinaigre de cidre et c'est vrai que cette astuce fonctionne bien sur les aphtes. Pensez aussi au miel, un très bon antiseptique naturel.