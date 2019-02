publié le 12/02/2019 à 06:32

L'épidémie de grippe est bien installée dans l'Hexagone en ce mois de février. Son pic devrait même être atteint dans une quinzaine de jours. La grippe étant particulièrement contagieuse, il est fortement conseillé de se faire vacciner, d'autant que cette pathologie est mortelle.



"Environ 1.100 décès tous âges confondus sont attribuables à la grippe, depuis le début de la surveillance", a noté l'agence le mercredi 6 février dernier. Au cours de la dernière semaine, 352.000 nouvelles contaminations ont été recensées par le Réseau Sentinelles.

Pour les personnes les plus fragiles, c'est à dire celles âgées de plus de 65 ans et de moins de 5 ans, les malades chroniques et les femmes enceintes, il n'est pas trop tard pour se faire vacciner car l'épidémie n'a pas encore atteint son pic hivernal. Toutefois, il est vivement conseiller d'aller voir son médecin dans les plus brefs délais étant donné que le vaccin fait effet au bout d'une dizaine de jours.

Un vaccin "moyennement efficace"

La ministre de la Santé Agnès Buzin a reconnu récemment que le "vaccin est moyennement efficace cette année", rendant encore plus importants les gestes simples de protection puisque certaines personnes vaccinées ont été contaminées.



Pour se protéger soi-même ainsi que son entourage, Santé publique France recommande de se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon, porter un masque quand on a un syndrome grippal, utiliser des mouchoirs en papier à usage unique ou encore de limiter les contacts avec les personnes malades.