publié le 26/02/2019 à 11:32

C'est une première mondiale qui devrait faire grand bruit dans le monde médical. L’Établissement français du sang (EFS) de Besançon vient d'inventer le premier médicament permettant de guérir la leucémie, comme le rapporte l'Est Républicain. Si on sait déjà traiter cette maladie, elle pourra désormais être guérie grâce à des CART-cells, des récepteurs antigéniques chimériques.



Le projet des chercheurs Christophe Ferrand et Marina Deschamps, créé en collaboration avec le Dr Fabrice Larosa et une vingtaine d’étudiants en médecine et futurs ingénieurs, vise à extraire des globules blancs et les multiplier afin de les réinjecter dans le patient, pour qu’ils éliminent les cellules cancéreuses.

L’innovation de l’équipe bisontine de l’EFS réside dans la façon d’appréhender la tumeur : "Nous avons réussi à trouver son talon d’Achille. À partir de là, il s’agissait de cibler l’attaque des CART-cells pour qu’elle soit le plus efficace possible et cause le moins de dégâts" confie t-il au quotidien régional.

Avec la recherche validée, le projet vise désormais à pouvoir être autorisé par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Une étape décisive qui coûte 2 millions d'euros. Les chercheurs pourront ainsi passer aux essais cliniques chez l’humain et aux quelques 5.000 patients atteints de leucémie en France.