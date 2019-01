et Marie Sasin

publié le 16/01/2019 à 09:44

Une goutte de sang suffit à cette start-up médicale alsacienne Firalis pour savoir si vous avez la maladie d'Alzheimer. Elle a conçu ce test pour chercher des biomarqueurs c’est-à-dire des indicateurs de la maladie sur les globules rouges et sur certains gènes.



"En une heure nous avons la réponse sur la pathologie liée à nos algorithmes", explique Florian Still, responsable business développement. "L’opérateur dans le laboratoire d’analyses mettra tout simplement le sang dans l’appareil, les consommables du test et l’appareil fonctionne tout seul, de manière automatique", ajoute-t-il.

Ce test est en train d’être validé dans une vaste étude clinique européenne, avec plus de 1.000 patients, si elle confirme les résultats, plus besoin de ponction lombaire ou d’imagerie sophistiquée du cerveau à plusieurs milliers d’euros pour faire un diagnostic.

Permettre un diagnostic précoce

Même s’il n’y a pas de traitement aujourd’hui c’est important de le savoir le plus tôt possible. "Quand vous diagnostiquez Alzheimer en phase précoce, le fait que le patient sache qu’il est malade, cela a déjà un effet sur l’évolution de la pathologie. Elle évolue beaucoup moins vite, probablement parce que le patient est stimulé de l’extérieur", explique le professeur Hüseyin Firat, PDG de Firalis.



Si tout se passe comme prévu, ce diagnostic de la maladie d’Alzheimer par une simple prise de sang pourrait être commercialisé dès la fin de l’année 2019.