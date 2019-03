publié le 02/03/2019 à 07:16

Plus que jamais, il y a urgence. Seulement 33% de la population concernée par le cancer colorectal participe au dépistage de cette maladie. C'est loin d'être suffisant alors que ce cancer est le deuxième le plus fréquent chez l'homme et le troisième chez la femme.



Au total, 40.000 nouveaux cas sont détectés chaque année alors que le cancer colorectal est responsable de 17.000 décès. Alors que 90% des personnes atteintes sont soignées et guéries lorsqu'elles sont pris en charge à temps, la Ligue contre le cancer veut briser les tabous qui demeurent autour de cette maladie.

C'est pourquoi, pour l'opération Mars Bleu, le mois de sensibilisation au dépistage, l'association a décidé de lancer une vaste campagne intitulée #ParlonsFesses. Le test, gratuit, fiable, facile à faire, s'adresse aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans.

Ce dépistage, Alicia, 59 ans, l'a effectué au printemps dernier. Comme elle en a l'habitude, tous les deux ans, elle effectue ce dépistage même si elle n'a aucune alerte, ni saignement, ni douleur. "J'étais sereine, tranquille, comme les autres fois", a-t-elle expliqué au micro de RTL.

Mais, trois semaines après avoir effectué ce test immunologique chez elle, les résultats qu'elle reçoit par courrier sont positifs alors que du sang a été retrouvé dans les selles. Une coloscopie est alors aussitôt programmée. Une simple chirurgie, pas de rayons, pas de chimiothérapie et une surveillance tous les trois mois.



"Malheureusement c'était cancéreux. On m'a enlève 36 centimètres de colon. Heureusement que j'ai fait le dépistage, car je ne sais pas où je serai. Je serais bien pire", a-t-elle réagi. Grâce à ce test, plus de 4.000 cancers sont ainsi détectés chaque année.