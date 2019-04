publié le 09/04/2019 à 14:47

Si vous êtes stressé, à vous les parcs, les forêts et le grand air. Selon une étude de l'université du Michigan, une séance de vingt minutes par jour au contact de la nature diminue efficacement les taux de cortisol, l'hormone du stress. Une bonne méthode pour réduire naturellement et gratuitement son stress.



Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont recruté 36 personnes vivant en milieu urbain. Pendant huit semaines, les participants devaient passer du temps dans la nature, au moins dix minutes, trois fois par semaine, ou plus. Ensuite, les niveaux de cortisol de chacun ont été mesurés grâce à un échantillon de salive.

La chercheuse Mary Carol Hunter, auteure de l'article publié dans la revue Frontiers in Psychology, précise que les participants "étaient libres de choisir l'heure de la journée, la durée et le lieu de leur expérience dans la nature". Une contrainte était tout de même imposée : ils devaient passer ce temps en pleine nature, de jour, sans faire de sport au même moment et éviter d’utiliser leur smartphones.

La dose de nature la plus efficace semblait comprise entre vingt et trente minutes. Cette durée faisait chuter efficacement le taux de cortisol. Au-delà, il y avait aussi des bénéfices mais qui augmentaient plus lentement.