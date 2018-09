et M6

publié le 25/09/2018 à 16:44

Pour lutter contre le stress, il existe des techniques simples, à la portée de tous. Les plantes ont notamment d'importants effets antistress.



C'est le cas par exemple de la Rhodiola, une plante qui joue à la fois sur le moral, et qui augmente les capacités physiques. Consommé dans de l'eau tout au long de la journée, elle agit comme une sorte de perfusion qui permet de faire baisser la pression.

D'autres plantes ont un effet bien plus rapide. Le bourgeon de figuier notamment, qui se place sous la langue. Ainsi, les bienfaits de cette plante passent directement dans le sang, plutôt que de transiter par le système digestif. "Ça fonctionne dans les 15 minutes", assure Caroline Gayet, aromathérapeute dans une herboristerie.

Il existe également des formules à base de fleurs de bach. Une solution testée et approuvée par Nadia, une cliente régulière. "J'en prends si je vais à un entretien et que je suis très stressée, parce que c'est efficace très vite", explique-t-elle. Pourtant la fleur de bach est controversée, car elle constitue seulement 1% de ce type de produit, le reste étant composé de cognac et d'eau minérale. Certains craignent ainsi des allergies.



Caroline Gayet le concède : les personnes fragiles, comme les femmes enceintes, les enfants ou les personnes qui suivent un traitement médical, doivent veiller à demander conseil à leur médecin avant de se tourner vers les plantes.