Faire du sport rend plus heureux qu'avoir de l'argent

publié le 08/04/2019 à 15:44

Le sport rend heureux, plus que l'argent. Tel est le résultat d'une étude publiée dans The Lancet, par les chercheurs des universités américaine et britannique, Yale et Oxford. Ils démontrent que pratiquer une activité physique est bon pour le moral. Les personnes qui font de l'exercice régulièrement se sentent malheureux seulement 35 jours par an, contre 53 pour les inactifs.



Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont étudié le comportement physique et l'humeur de 1,2 millions d'Américains. Les participants devaient répondre à cette question : "Combien de fois vous êtes-vous senti mal mentalement au cours des 30 derniers jours, par exemple en raison de stress, de dépression ou de problèmes émotionnels ?".

Selon l'étude, les personnes qui ont une activité physique qui peut être aussi bien un sport, que le ménage, tondre la pelouse ou monter les escaliers, se sentent aussi bien que ceux qui sont inactifs mais qui gagnent 25.000 dollars de plus par an. En revanche, il faut gagner beaucoup plus d'argent pour obtenir les mêmes effets sur l'humeur que le sport.

Plus on fait du sport, plus on est heureux ?

Faire du sport ou pratiquer une activité a ses limites. "La relation entre la durée du sport et la charge mentale est en forme de U", explique au quotidien allemant Die Welt, Adam Chekroud, auteur de l'étude. En réalité, celles et ceux qui font de l'exercice plus de 3 heures par jour ont davantage souffert que ceux qui sont inactifs.



Faire de plus en plus de sport ne rend donc pas plus heureux. Selon les chercheurs, l'idéal serait de faire entre 3 et 5 séances d'exercice physique de 30 à 60 minutes par semaine. Il faudrait également privilégier les activités qui impliquent une socialisation, c'est-à-dire celles grâce auxquelles ont fait des rencontres et qu'on partage. Les sports d'équipe par exemple ont des effets bénéfiques supérieurs.