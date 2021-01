publié le 18/01/2021 à 09:15

Mettre en place un passeport vaccinal. La solution est évoquée par certains observateurs afin de permettre aux personnes vaccinées de reprendre une vie "normale", comme voyager à l'étranger et circuler normalement. La mesure serait approuvée par les Français selon un sondage, mais pour le Pr Fischer, qui pilote la vaccination en France, "la question est prématurée".

"On ne sait pas combien de temps une personne vaccinée est protégée. On sait que deux trois mois, c'est sûr (...) On espère que c'est plus mais on n'en a pas la preuve", avance-t-il comme premier argument ce lundi 18 janvier sur RTL.

Par ailleurs, le Pr Alain Fischer rappelle qu'on ne sait pas encore si le fait d'être vacciné "bloque et évite la transmission du virus à quelqu'un d'autre". Enfin, la vaccination n'étant pas ouverte à toute la population pour l'instant, "ce serait créer une situation d'injustice incroyable". Le Pr Fisher pose en outre une question éthique concernant le passeport vaccinal.