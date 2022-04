Pâques 2022 : les 4 bienfaits du chocolat sur la santé

Non, le chocolat n'est pas que mauvais pour la santé ou pour votre ligne...tant que vous n'en abusez pas évidemment. Plusieurs études ont démontré ces dernières années les apports positifs que peut avoir le chocolat, plutôt noir, sur votre état de santé physique, mais aussi sur votre moral.

En effet, le cacao est excellent pour le cœur et les artères grâce à la présence de polyphénols qui agissent comme des antioxydants et qui permettent de fluidifier le sang. Selon plusieurs scientifiques, cela permettra de réduire le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral (AVC). Attention, en revanche, pas la peine de vous jeter sur toute la boîte de chocolat présente dans la cuisine. Ces effets peuvent être obtenus avec seulement un à deux carrés de chocolat noir par jour.

Autres apports pour la santé, le chocolat améliorerait les fonctions cognitives. Ces mêmes polyphénols permettent une meilleure irrigation du cerveau, notamment dans la région impliquée dans la mémoire : l'hippocampe. Enfin, ces gourmandises à base de cacao sont aussi très bonnes pour le moral. Lorsque vous en consommez, cela déclenche la production d'endorphines et de dopamine. Cette dernière est aussi connue sous le surnom d'hormone du plaisir.

1. Stressé ? Privilégier le chocolat noir

Le chocolat, surtout quand il est noir, contient énormément de magnésium : 112 mg pour celui-ci et 60 mg lorsqu'il est au lait. Or, ce minéral a pour bienfait d'abaisser la sensation d'angoisse, mais également d'atténuer les effets négatifs que peut provoquer l'anxiété et le stress. Par exemple, lorsque vous faites face à une carence en magnésium, vous devez ressentir une baisse d'énergie significative.

Le cacao contient aussi pas mal d'antioxydants comme du zinc, du cuivre et des vitamines C et E. D'autant que, lors de la digestion, ces éléments sont très peu dégradés. Résultats, les effets que ceux-ci peuvent donc se faire sentir durant une à deux heures.

2. Le chocolat permet aussi de lutter contre le cholestérol

Comme on l'a vu plus haut, ce que contient le chocolat lui permet d'avoir une capacité antioxydante quatre à cinq fois plus forte que celle du thé noir.

Dans le même temps, en mangeant du chocolat, vous pouvez aussi lutter contre le mauvais cholestérol, qui peut boucher vos artères. En effet, il contient de la vitamine B3, qui permet de réduire l'encrassement des artères. Les éléments antioxydants favorisent, enfin, la production de bon cholestérol et ainsi réduire l'effet du mauvais.

3. Le chocolat, un bon moyen de faire baisser sa tension

Selon des études scientifiques allemandes, si vous mangez six grammes de chocolat (soit environ deux carrés) par jour, vous faites baisser votre tension artérielle. Cette étude, publiée dans la revue Jama, avait été réalisée auprès de 44 adultes âgés de 56 à 73 ans, dont la tension moyenne était élevée.



Les personnes de ce groupe ont suivi un régime de 18 semaines, composé de 6 grammes de chocolat noir par jour. Les résultats ont été concluants puisqu'ils ont vu leur tension baisser "considérablement", notent les scientifiques. Un autre groupe a été soumis au même régime, mais à base de chocolat blanc. Dans ce cas, l'expérience s'est avérée infructueuse. Et pour cause, ce dernier est beaucoup moins chargé en cacao, mais plutôt en beurre de cacao. Conséquence, les bienfaits sont bien moins importants pour le chocolat blanc.

4. Un stimulant pour la mémoire

D'après une étude de la Harvard Medical, le chocolat est aussi bon pour stimuler votre mémoire. 60 adultes âgés de 73 ans, qui ont bu deux tasses de chocolat chaud quotidiennement pendant 60 jours, ont vu les résultats de leurs tests de mémorisation et de réflexion améliorés.



Ainsi, le chocolat chaud, riche en flavanol, un composant naturel présent dans le cacao, serait bon pour la santé du cerveau.