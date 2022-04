Pâques : le chocolat est-il vraiment dangereux pour les animaux de compagnie ?

Dans la conscience collective, le chocolat est un véritable poison pour nos animaux de compagnie. Ce n'est pourtant pas si catégorique, mais il y a des précautions à prendre, surtout en ces fêtes de Pâques, où les tablettes vont envahir la maison. Pour commencer, oui, le chocolat est dangereux pour la santé de vos animaux, surtout le chocolat noir. L'assurance pour animaux Agria explique que plus le chocolat est noir, plus il est toxique pour vos petits compagnons.

"Le chocolat contient de la théobromine, une molécule toxique, surtout pour les chats et les chiens", nous explique le docteur vétérinaire Azam, du centre anti poison vétérinaire. En trop grandes quantités, "le chocolat peut provoquer des troubles digestifs, mais ce qui est grave, ce sont les troubles du système cardiaque et nerveux et dans certains cas, une trop grosse consommation peut entraîner la mort", poursuit-elle.

En effet, on parle bien là de chocolat noir et de "grosses quantités". "Ça va dépendre de la dose, pour un chien de 10 kilos, à partir de 12 carrés de chocolat noir on parle de toxicité et 50 pour le chocolat au lait", poursuit le Dr Azam. Donc pas de panique si votre chien ou votre chat mange un carré ou deux de chocolat par inadvertance, sauf bien évidemment s'il s'agit d'un jeune chiot ou chaton d'un kilo.

Pour le chocolat blanc, "il n'y a pas de toxicité mais ça entraine des troubles digestifs", explique-t-elle, précisant que de manière générale, il ne faut pas donner de chocolat à son animal. Soyez-donc vigilant pendant les fêtes de Pâques. En cas de consommation trop importante de chocolat, "on conseille d’aller chez son vétérinaire pour le faire vomir et lui donner du charbon actif", explique la vétérinaire.