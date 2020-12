publié le 06/12/2020 à 14:20

L’ostéoporose touche surtout les personnes âgées de 50 ans et plus… Tout particulièrement les femmes qui sont 2 à 3 fois plus sujettes que les hommes à ce changement structurel de l’os et à sa densité. Dit comme ça, ça parait technique, mais la conséquence, elle est très simple : c’est le risque de fracture, notamment du col du fémur, des vertèbres (on parlait de tassement des vertèbres, avant), mais aussi du poignet et d’autres os (du bassin et des jambes, notamment).



Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées que les hommes ? Parce que cette affaire d’âge, c’est l’arbre qui cache la forêt des hormones ! Et à 50 ans, pour les femmes, c’est l’heure de la ménopause, avec tous les bouleversements hormonaux qui vont avec. Ca concerne aussi les hommes (chez eux, on parle d’andropause), mais c’est plus lissé dans le temps. Résultat : un quart des fractures liées à l’ostéoporose touchent des hommes, et le reste, c’est pour les femmes.

D'où vient l'ostéoporose ?

Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut savoir que l’os est un tissu vivant. Il se renouvelle continuellement, grâce à deux types de cellules, qui bossent pour ça : les ostéoclastes, qui détruisent l’ancien os, et les ostéoblastes qui fabrique le nouveau. Et ce processus de renouvellement, il est largement contrôlé par les hormones sexuelles. Donc quand elles chutent, le capital osseux s’affaiblit.

Et c’est ce qui explique que les trois premiers facteurs de risque, ce sont l’âge, le sexe féminin et la ménopause. Après, il y en a d’autres : une prédisposition génétique et certaines maladies endocriniennes… Là, on ne peut pas y faire grand-chose. En revanche, il y a d’autres facteurs de risque sur lesquels on peut agir : l’absence d’activité physique, une carence en vitamine D ou en calcium. Et puis une consommation trop importante de tabac et d’alcool.

Comment prévenir l'ostéoporose ?

Pour limiter les risques, il faut prendre de la vitamine D, arrêter de boire et on bouge ! La complémentation en vitamine D, il faut voir avec son médecin, c’est lui qui la prescrira… L’alcool, le tabac, de toutes façons, on sait que c’est mauvais pour la santé, de manière générale, donc au moins, on limite.

Et l’activité physique oui, très utile, à plein de titres. D’abord parce que le mouvement va participer à la régénération osseuse, physiquement. Mais aussi parce que ça permet de rester agile, et notamment de travailler son équilibre et la force des jambes. Et ça, contre le risque de chutes, c’est une bonne parade.

Prévenir les chutes

Sachant que ce risque de chute, il est lui-même aggravé par certains facteurs : donc la sédentarité… Mais aussi l’alcoolisme, encore… Et puis d’autres éléments sur lesquels on peut encore jouer, je pense notamment aux personnes âgées : il s’agit des pièges que l’on peut trouver à la maison. Le tapis dans lequel on risque de se prendre les pieds, le revêtement glissant, la douche… On peut penser à installer une poignée par ci, retirer un tapis par là. Encore un dernier truc : c’est la vision. Si on voit mal, évidemment ça favorise encore le risque de chute. Donc on va consulter, pour dépister les éventuels soucis de vision à prendre en charge.