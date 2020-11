Confinement : coronavirus, moral, immunité... Pourquoi prendre de la vitamine D

Crédit : JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 17/11/2020 à 15:49

La vitamine D, produite naturellement par l'homme lorsqu'il est exposé au soleil, pourrait inonder le Royaume-Uni malgré la grisaille automnale. En effet, le gouvernement britannique a demandé aux agences sanitaires d'émettre des recommandations sur la vitamine D contre la Covid, rapporte The Guardian. Objectif : fournir des compléments de cette vitamine à 2 millions de personnes fragiles face à la maladie, selon The Telegraph.

À la fin du 1er confinement, l'Académie de médecine (en France), avait présenté la vitamine D comme "un adjuvant à toute forme de thérapie", mais si elle n'est "ni un traitement préventif", ni un traitement "curatif". Or, il est possible d'être carencé en vitamine D alors que nos expositions au soleil se font plus rares en raison de la météo mais aussi du reconfinement.

Comme l'explique une étude publiée récemment dans la revue European Journal of Endocrinology, même si le lien clinique est pour l'instant "hypothétique", la vitamine D aurait des effets positifs sur la réponse immunitaire apportée par le corps face à la Covid-19. En 2017, l'Organisation mondiale de la Santé évoquait, elle, un effet protecteur de la supplémentation en vitamine D sur les infections des voies respiratoires.

Par ailleurs, la vitamine D a un effet sur l'absorption du calcium et le métabolisme osseux, notamment chez les jeunes et les personnes âgées, comme l'ont montré plusieurs études (celle-ci ou encore celle-là). La vitamine D serait aussi bonne pour le moral : ainsi, une étude publiée dans le British Journal of psychiatry explique qu'une carence en vitamine D peut augmenter le risque de dépression.