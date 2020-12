Coronavirus : un lien entre ménopause et Covid-19 ?

publié le 05/12/2020 à 15:44

Un lien possible entre ménopause et Covid-19 ? C'est possible : des chercheurs ont montré que la baisse des taux d'œstrogènes pourrait exposer les femmes âgées à un risque accru de maladie.

Alors que les hommes courent un plus grand risque de contracter une forme de Covid-19 sévère et de mourir de la maladie que les femmes, des recherches récentes ont suggéré que chez les femmes, les infections et les symptômes de longue durée pourraient être plus fréquents chez celles qui ont traversé la ménopause, rapporte The Guardian.

De telles découvertes ont soulevé la question de savoir si des hormones telles que les œstrogènes pourraient jouer un rôle protecteur - des hormones qui sont à des niveaux plus élevés chez les femmes que chez les hommes, mais diminuent à mesure que les femmes traversent la ménopause.

Les oestrogènes, une protection contre la Covid-19 ?

L'équipe de chercheurs a également constaté que les utilisatrices de la pilule contraceptive orale combinée - qui contient des œstrogènes - avaient un risque plus faible de contracter la Covid-19. Dans une autre étude, l'équipe a constaté que les femmes étaient plus à risque d'avoir un "long Covid" que les hommes : les femmes âgées de 50 à 60 ans étant plus à risque de développer des symptômes persistants.

Le Dr Louise Newson, spécialiste de la ménopause et fondatrice de la Menopause Charity a convenu qu'il pourrait y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles les femmes ménopausées semblent être les plus à risque de développer un "coronavirus long". Mais elle a déclaré qu'il existe un certain nombre d'indices suggérant que les hormones et la Covid-19 interagissent, notamment que de nombreuses femmes atteintes de la Covid-19 de longue durée ont signalé des changements dans leurs cycles menstruels après avoir attrapé le virus, leurs symptômes étant pires lorsque leurs niveaux d'hormones sont les plus bas.