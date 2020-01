Nutrition : comment "détoxifier" son organisme après la période des fêtes

publié le 01/01/2020 à 10:37

Comme chaque fin d'année pendant la période des fêtes, les repas de gala s'enchaînent avec au menu des plats certes délicieux mais souvent très riches. Après cela, le 1er janvier est une date qui permet souvent de repartir sur de nouvelles bases, plus saines.

Selon le médecin nutritionniste Arnaud Cocaul, "on a le droit de se faire de temps en temps plaisir" mais "il faut mettre un petit peu au repos notre foie" après les fêtes de fin d'année. Il évoque les points à éviter et notamment l'alcool, "l'ennemi numéro 1". "Revenez vers des boissons non alcoolisées qui vont être ludiques pour détoxifier votre foie" ajoute-t-il.

Pour les amateurs de foie gras, il faut prendre du bon foie gras selon Arnaud Cocaul car "ce sont les produits bas de gamme qui posent le plus de problèmes". Pour manger équilibré, il faut également revenir vers des fruits et légumes, des produits qui vont vous permettre de détoxifier au maximum votre corps et vous apporter des antioxydants.

Il est également important de "diversifier au maximum notre alimentation" en ralentissant sa consommation de produis gras comme les viandes grasses et en se tournant plus vers de la volaille, des poissons et des légumineuses. Autre point important : privilégier les produits de saison et prendre le temps de bien vous nourrir en mâchant correctement vos aliments.

Les "cures détox" sont inutiles après les fêtes

Il faut également bannir les "cures détox", souvent privilégiées par un grand nombre d'entre nous après les fêtes, car c'est une méthode "utilisée à des fins commerciales avec tout un marketing autour" selon le médecin.

Concernant les maux de têtes ou de ventre au lendemain des fêtes, Arnaud Cocaul privilégie "les remèdes de grands-mères" qui ont "beaucoup de bon sens". Pour un mal de tête, prenez un peu de paracétamol pour vous sentir mieux et limitez au maximum votre consommation de sucre dans la journée.