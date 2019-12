Listeria : du foie gras et de la mousse de canard vendus chez Auchan contaminés

publié le 30/12/2019 à 18:03

Chez Auchan, deux produits commercialisés ont fait l'objet d'un rappel durant les fêtes de fin d'année. Du foie gras et de la mousse de canard ont ainsi été retirés de la vente à cause de la présence de listeria mocytogene.

La mousse de canard au Porto était consommable jusqu'au 22 janvier prochain. La société Madrange, qui la produit, a mis en place un numéro d'information pour les consommateurs : 05.55.30.03.61 ou 06.60.36.63.96.

Il est conseillé aux personnes qui auraient consommé ce produit et qui présenteraient de la fièvre et/ou des maux de tête de consulter leur médecin en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes et les personnes âgées doivent, notamment, être très vigilantes.

Chez Auchan, le tourbillon de bloc de foie gras de canard et figues commercialisé du 20 au 23 décembre a également été rappelé. Les mêmes consignes de santé s'adressent à ceux qui l'ont consommé et qui peuvent développer une maladie à cause de la listeria.