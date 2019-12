publié le 26/12/2019 à 19:32

Entre la dinde aux marrons, les toasts de foie gras et les desserts trop sucrés, nombreux sont ceux qui ont accumulé les excès pour Noël. Et ce n'est pas fini puisque le Réveillon du Nouvel An arrive à grands pas. Alors pour limiter les effets de ce trop-plein de nourriture, des chercheurs américains ont trouvé une solution : le café et le maté.

Selon une étude scientifique de l'université de l'Illinois, réalisée sur des rongeurs, et publiée dans le Journal of Functional Foods, boire quatre tasses de café ou de maté par jour aiderait à éliminer les excès des fêtes. Et de manière générale, les effets négatifs d'un régime alimentaire trop riche en graisses, en sucre et en lipides.

C'est la caféine contenue dans ces boissons qui permettrait, selon ces chercheurs, de réduire jusqu'à 41% l'accumulation de lipides dans les cellules adipeuses. Et par conséquent, boire du café ou du maté aiderait à mieux contrôler son poids et limiterait aussi la production de triglycérides.

En effet, au cours de l'étude, les rongeurs qui avaient consommé de la caféine sous cette forme avaient jusqu'à 16% de poids en moins ainsi que 22% d'amas graisseux en moins que les autres sujets qui avaient été soumis à un régime décaféiné.