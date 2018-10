Miel, sirop d'agave... Quelles alternatives au sucre ?

publié le 21/10/2018 à 12:10

Un petit morceau de sucre rend les choses moins amères. Mais s'il fait du bien sur le moment, sur le long terme, le sucre est un vrai poison. En effet, il favorise l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et le vieillissement prématuré. Il est même plus addictif que le tabac, l'alcool et la cocaïne. C'est une drogue. Il faut donc soit en arrêter la consommation, soit trouver des substituts.



D'autant que le cerveau, s'il se rend compte d'un manque de sucre, va générer une hypoglycémie. En remplacement, pas de solution miracle. Il y a le sucre de coco, qui n'est pas la panacée mais dont l'indexe glycémique est légèrement inférieur au sucre blanc de table. Il contient en outre du potassium et de la vitamine B.

Autre substitut, le sirop d'agave qui est extrait d'un cactus du Mexique. Il l'avantage d'avoir un goût neutre et de contenir du fer, du potassium et du magnésium. Vous pouvez opter aussi pour le sirop d'érable, dont le goût est plus prononcé. Le miel (bio) est aussi une alternative de qualité et recommandée.