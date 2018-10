Comment éviter d'être malade en voiture pour les vacances ?

publié le 14/10/2018 à 12:01

Le mal des transports concerne plutôt les femmes, et souvent les enfants. Il est dû à un décalage entre ce que les yeux perçoivent et le centre de l'équilibre qui est lui situé dans les oreilles internes.



Ces organes qui nous permettent de nous repérer dans l'espace sont appelés les labyrinthes. À bord d'une voiture, ou d'un avion, l'oreille interne perçoit le mouvement, mais les yeux, eux, constate que nous sommes immobiles : le cerveau reçoit des informations contradictoires, il n'est plus en mesure de comprendre ce qu'il se passe.

C'est ce phénomène qui provoque des somnolences, des nausées, des sueurs froides, de l'hyper salivation, et dans le pire des cas, des vomissements.

Les astuces pour limiter le mal-être

Pour réduire les risques, il existe des astuces. Dans une voiture, il est conseillé de fixer la route le plus loin possible. Fixer l'horizon permet de gagner en stabilité, ce qui peut aider à bord d'un bateau. De plus il faut rechercher les places centrales des navires et avions, qui sont souvent les endroits les plus stables. Enfin, il faut éviter de lire, de jouer, et de regarder les fenêtres sur les côtés, moins la tête est en mouvement, mieux c'est.



Il est possible de se procurer sur ordonnance en pharmacie du Scopoderm, un médicament qui implique cependant des effets secondaires. Moins offensif, des plantes comme le gingembre sont efficace pour agir sur le mouvement des muqueuses de l'estomac, et apaiser les nausées.