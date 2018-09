Michel Cymes revient sur les bienfaits médicaux de la Nature

publié le 23/09/2018 à 10:58

Le plus naturel des médicaments. Il est connu que vivre près des forêt et à la campagne est bon pour la santé. Une récente étude anglaise va plus loin, affirmant que l'exposition aux espaces verts est associée à de nombreux bienfaits. Diminution des risques de maladies cardio-vasculaires, de décès prématurés, de stress, d'hypertension artérielle... Autant d'effets insoupçonnés qu'aurait la nature sur notre corps.



Ce rapport est le résultat de l'analyse de 143 études, impliquant plus de 290 millions de personnes dans le monde. Les chercheurs britanniques définissent les espaces verts comme tout terrain avec de la végétation naturelle, tels que les parcs et les jardins. Et ce ruraux comme urbains.

Bien que les scientifiques ne peuvent pas encore expliquer précisément ce qui cause ces bienfaits, plusieurs pistes sont à envisager. Parmi elles, la photosynthèse, qui est un moyen naturel de lutter contre la pollution atmosphérique. Les personnes qui vivent près d'espaces verts ont plus d'opportunités de pratiquer une activité physique régulière.