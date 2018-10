publié le 03/10/2018 à 17:44

Après la marinière, Arnaud Montebourg fait la promotion du miel 100% Français. L'ancien ministre de l'Économie part en guerre contre le dépeuplement des abeilles et lance une marque en ce sens : "Bleu Blanc Ruche". Une manière pour le chantre du Made in France de défendre la cause des abeilles en y associant les apiculteurs.



"Bleu Blanc Ruche" s'engage en effet à leur acheter le miel à un prix supérieur au marché. "En contrepartie ceux-ci s'engagent à eux-mêmes repeupler, c'est-à-dire à augmenter leur cheptel", précisait Arnaud Montebourg début août. Le producteur dijonnais Apidis, l'un des principaux acteurs du secteur, avec qui un partenariat vient d'être signé, sera en charge du contrôle qualité, du conditionnement et de la distribution.





L'ancien ministre compte ainsi sortir 2.000 tonnes du précieux nectar dès 2018. Une manière de contribuer durablement à un marché en perte de vitesse. La production française est passée de 30.000 tonnes il y a 20 ans, à seulement 16.000 aujourd'hui.

Les pots seront vendus sur le site de la marque à compter du 10 octobre. Proposés jusqu'au 12 octobre sur le site participatif Ulule, les pots de miel, en prévente dès 16 euros, ont déjà été commandés plus de 8.000 fois.