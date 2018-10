Lire, une activité bénéfique pour la santé

publié le 07/10/2018 à 11:38

La lecture est un excellent remède contre la dépression. Certaines études avancent qu'elle augmente l'espérance de vie, et pour la très sérieuse revue Sciences, la lecture permet une meilleure théorie de l'esprit. En clair, plus on lit, plus on est capable de comprendre l'état mental des autres et de faire preuve d'empathie.



Ce rapport entre lecture et psychologie a été traité par un médecin, Pierre-André Bonnet, dans sa thèse intitulée La bibliothérapie en médecine générale. Dans son ouvrage, le docteur avance le mal-être peut être combattu en rationalisant ses émotions. Pensée rationnelle que l'on retrouve notamment dans la lecture d'ouvrage de philosophie ou de fiction.

Quand on demande aux lecteurs ce que la lecture leur apporte, l'évasion est la réponse commune à tous. Une activité privilégiée avant et après le sommeil. Et pour ceux qui n'arrivent pas se lancer, il existe même des bibliothérapeutes censés trouver les livres à même de faire du bien à tout un chacun