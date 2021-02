publié le 08/02/2021 à 09:28

L'EPS n’est pas qu’une matière enseignée à l’école, mais l’examen de prévention santé. Il est à votre corps de rêve, ce que le contrôle technique est à votre voiture. Cela se résume à une série d’examens, un check-up complet et c’est gratuit. Cela s’adresse à tout le monde, dès lors que vous êtes affilié à la Sécurité sociale. Vous pouvez en profiter dès l’âge de 10 ans, tous les cinq ans. Alors après, il peut y avoir des priorités comme pour les personnes en précarité qui vivent en marge du système de santé ou qui ne bénéficient pas d’un suivi médical régulier par leur médecin traitant.

Beaucoup des assurés sociaux reçoivent une invitation de l’assurance maladie, mais parfois ils mettent le courrier dans un coin et l’oublient. Il y a tous ceux qui ne reçoivent rien ou disent ne rien avoir reçu, bref dans tous les cas vous pouvez vous inscrire soit par téléphone (il suffit de composer le 36 46 et de se laisser guider), soit en remplissant un formulaire disponible sur le site internet de votre caisse primaire.

Vous disposez d’un réseau de 85 centres d’examen de santé sur l’ensemble du territoire. Ce qui veut dire que pour beaucoup d’entre vous, il va falloir se déplacer. L’examen peut durer trois heures, tout va dépendre de votre âge, sexe, de vos antécédents médicaux, mais vous verrez tout le monde : le médecin, l’infirmier, le dentiste. L’idée c’est de réaliser un check-up complet. Pour que les choses soient bien faites, n’oubliez pas votre carnet de santé, votre carnet de vaccination, vos radios, vos analyses et autre électrocardiogramme sans oublier bien sûr l’indispensable sésame, à savoir votre carte vitale.

Une batterie de tests

Muni de tout cela, vous aurez le droit à la totale : prise de sang, analyse d’urine, test d’acuité visuelle et auditive, examen bucco-dentaire, tension, test de votre souffle, électrocardiogramme, dépistage du cancer colorectal, examen gynéco, test de mémoire pour les plus âgés et bien d’autres.

Après cette batterie d’examens, vous attendez une quinzaine de jours et vous recevez vos résultats, je vous conseille de demander à ce que votre médecin traitant les reçoive aussi. Ensuite, allez le voir pour qu’il décrypte les résultats. Au besoin, il vous prescrira des examens complémentaires.

Vous le voyez, nous disposons en France d’un système de santé qui fait l’objet d’un bashing permanent, mais quand on énumère tout ce qu’il met à notre disposition, il faut bien reconnaître qu’on n'a d’autres choix que d’en mesurer l’excellence.