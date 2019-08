Google abandonne les noms de sucreries pour Android

publié le 23/08/2019 à 14:47

Fini les noms de gâteaux, desserts et autres bonbons acidulés. Google change l’identité d’Android et abandonne les noms sucrés qui ont accompagné le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde jusqu’à aujourd’hui. Alors que la presse spécialisée s’attendait à voir Android 10 célébrer des pâtisseries comme le Quesito, les Queijadas, le Quindim ou le Quirk, Google a fait savoir jeudi 22 août que la prochaine édition du logiciel porterait sobrement le numéro 10.

Depuis le lancement d’Android, Google avait pris l’habitude de nommer chaque version du logiciel en référence à un dessert. La première version proposée au grand public, lancée en 2009, s’appelait Android Cupcake. Elle fut suivie par Android Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream, Jelly Bean, KikKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo et Pie.

Google estime désormais que cette tradition a fait son temps. La firme explique que les noms de dessert peuvent constituer une difficulté pour leur prononciation et leur représentation dans certains pays et qu’ils n’aident pas les utilisateurs à reconnaître quelle version du logiciel ils utilisent. Les versions d’Android, à commencer par la dixième, actuellement en test, porteront donc des numéros pour plus de lisibilité.

"Cette tradition était amusante pour les développeurs. Mais nous avons compris que les noms n’étaient pas forcément compris par tous. Dans certaines langues, le L ou le R sonnent pareil à l’oral. Il n’était pas non plus très clair qu’Android Lollipop était la version succédant à Android KitKat. Les nouveaux utilisateurs ne comprenaient pas forcément s’ils utilisaient la dernière version du logiciel sur leur téléphone", a expliqué Sameer Samat, vice-président de Google en charge de la division Android.

Google a profité de l’annonce pour officialiser un changement dans le design du logo d’Android qui se veut désormais "plus moderne et plus accessible" avec notamment l’arrivée du robot Android directement dans le visuel.

> The next evolution of Android

La rédaction vous recommande