publié le 24/08/2019 à 07:00

À moins d'une quinzaine de jours de la rentrée des classes, pour les élèves ou jeunes étudiants comme pour leurs parents, la pression commence à monter petit à petit. Les vacances ont été l'occasion de bien relâcher la pression, notamment sur les horaires. Il est donc temps de reprendre petit à petit le bon rythme.

Pour cela, s'y prendre au plus tôt est conseillé, pour éviter un changement brusque. Au minimum une semaine avant la reprise, il faut commencer à se coucher plus tôt. On avance de quelques minutes par jour le coucher. On décale si besoin l'heure du dîner, et on reprend, avec les plus jeunes enfants, le rituel parfois délaissé l'été, avec des activités calmes, une histoire, etc.

Pour les plus jeunes enfants, notamment ceux dont c'est la première rentrée, il n'est pas nécessaire de parler de l'école tous les jours. Il est bien de l'évoquer, surtout si l'enfant pose des questions, toujours positivement. Il est préférable de ne jamais mettre un enjeu : la maternelle est avant tout le lieu pour faire des découvertes et se faire des copains. On peut aussi penser à des petits stratagèmes pour rendre le séparation moins dure, comme des petits mots ou dessins que l'on s'échange et que l'on glisse dans la poche.

Pour tous les grands enfants, il est souvent contre-productif de leur mettre la pression, même si l'année passée a été difficile. Il est préférable d'évoquer la rentrée comme un nouveau départ, sans parler du passé, en étant positif et encourageant.